Política

Concejo Municipal de Montes de Oca pide a Rodrigo Chaves no firmar TLC con Israel

Regidores señalaron que firmar este TLC comprometería la imagen y coherencia ética de Costa Rica; ediles recordaron que Chaves ‘se mofó sobre el asesinato de niñas y niños en Gaza’

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas

El Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó el 4 de agosto una moción en la que solicita al presidente de la República, Rodrigo Chaves, no negociar ni firmar un tratado de libre comercio (TLC) con Israel, “mientras persistan las graves violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados”.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Municipalidad de Montes de OcaTLCGazaRodrigo ChavesIsrael
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.