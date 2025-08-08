Política

54 premios nacionales hacen petición a diputados sobre eventual tratado comercial de Costa Rica con Israel

Pronunciamiento cuestiona la conveniencia de firmar un acuerdo con un socio que comete agresiones contra la población gazatí e impide la ayuda humanitaria a palestinos

Por Aarón Sequeira
Conferencia premios nacionales contra TLC Israel
Macarena Barahona, premio Ángela Acuña Braun en Periodismo 2002 (izquierda), y Marbella Martin, mención honorífica del premio Ángela Acuña en cine documental 1999, clamaron por el freno a las agresiones de Israel a la población palestina. Ellas son firmantes de la petición antiTLC con Israel. (Aarón Sequeira/La Nación)







Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

