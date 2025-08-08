54 premios nacionales hacen petición a diputados sobre eventual tratado comercial de Costa Rica con Israel

Macarena Barahona, premio Ángela Acuña Braun en Periodismo 2002 (izquierda), y Marbella Martin, mención honorífica del premio Ángela Acuña en cine documental 1999, clamaron por el freno a las agresiones de Israel a la población palestina. Ellas son firmantes de la petición antiTLC con Israel.

Un grupo de 54 personas que han recibido premios nacionales de diferentes categorías presentaron una petición a la Asamblea Legislativa para que rechace el eventual tratado de libre comercio entre Costa Rica e Israel, que actualmente está en proceso de negociación por parte del Poder Ejecutivo.

El documento, que consta de 10 páginas, menciona las agresiones cometidas por el ejército israelí contra la población palestina en la franja de Gaza y señala que nuestro país no puede ver hacia otro lado.

Junto a los premios nacionales firmaron la petición un grupo de 80 profesionales, académicos y artistas.

“Costa Rica, que profesó siempre la más alta observancia de aquellos valores (de justicia y paz), no debe ni puede soslayarlos ahora por mera conveniencia mercantil, en la alternativa de aprobar o no un tratado de libre comercio con un Estado como Israel, regido por un gobierno genocida, que ha pisoteado y escarnecido las instituciones y las más elementales reglas de la convivencia internacional”, señaló el escrito.

La petición fue presentada este jueves, por la tarde, en una conferencia de prensa en el Congreso. Allí participaron varios de los premios nacionales firmantes, como Manuel Monestel, Macarena Barahona, Mauricio Molina y Marbella Martin Fragachán. Con ellos estuvo la cónsul palestina en Costa Rica, Wajiha Sasa.

Aparte de incluir en el pronunciamiento varias consideraciones históricas sobre el arrinconamiento del gobierno israelí y sus colonos hacia la población palestina, los firmantes enfatizaron las gestiones que ha realizado la Corte Internacional de Justicia para señalar los actos indebidos del gobierno de Benjamin Netanyahu en Palestina.

“La Corte emitió sendas ordenanzas, poniendo en evidencia la ilegalidad de la ocupación y colonización del territorio palestino por parte de Israel y exigiendo su retiro; y considerando que el agravamiento de la situación en Gaza lo justifica, detallan nuevas medidas provisionales que Israel debe cumplir”, explica el texto.

La petición, dirigida particularmente al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, también condena la “criminal e insensata incursión de Hamás en territorio israelí ocurrida el 7 de octubre del 2023, en la que murieron 1.200 israelíes y otros 251 fueron tomados como rehenes”.

A su vez, los 54 galardonados señalaron que el ejército israelí ha hecho bombardeos y ha enfocado sus estrategias de destrucción masiva en hospitales, escuelas y centros de aprovisionamiento, y hasta la fecha ha incluido asesinatos masivos y otras represalias que han dejado un conteo de más de 50.000 muertos, de los cuales el 70% son mujeres y niños.

“Cerca de 2 millones de gazatíes indefensos y desesperados carecen de agua, alimentos, medicinas y los más elementales servicios; y recientemente, rompiendo una tregua que duró dos meses, Netanyahu lanzó de nuevo intensos bombardeos en la Franja de Gaza, impactando cada día a un gran número de civiles inermes y terminando de destruir los castigados centros de población”, puntualizó el documento.

Adicionalmente, señalaron los firmantes que el gobierno de Netanyahu manifiesta un total irrespeto al trabajo del personal humanitario de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Cruz Roja Internacional y otras agencias humanitarias, mediante la obstrucción de alimentación, ayuda médica y otros.

Reportes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la Corte Internacional de Justicia evidencian esas violaciones a los derechos de los palestinos y la negativa de Israel a permitir la entrada de ayuda internacional.

Entre las víctimas de las agresiones israelíes se encuentran casi 300 miembros del personal sanitario y también cerca de 232 periodistas.

Por esas consideraciones, los firmantes sostienen que Costa Rica no puede firmar ni llevar adelante un tratado de libre comercio con Israel.

“Desde el punto de vista moral, las personas decentes no tienen alternativa: nuestro país, a través de los miembros de su cuerpo legislativo, debe rehusar la aprobación del tratado de libre comercio con el Estado de Israel, por razones de justicia, de moralidad y de coherencia”, puntualizó el documento.