Costa Rica e Israel alcanzan acuerdo para firmar TLC, pese a cuestionamientos por ofensiva en Gaza

El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, anunció el acuerdo de TLC con Israel.

Costa Rica e Israel alcanzaron el cierre técnico de la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), informó el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).

El acuerdo pasará ahora a la etapa de firma y, según las autoridades, deberá enviarse a la Asamblea Legislativa para su eventual aprobación

“Con mucha satisfacción hemos anunciado hoy la conclusión de las negociaciones técnicas del acuerdo comercial con Israel, las cuales venían llevándose a cabo desde el año 2023, pero por la situación y las tensiones ocurridas en Medio Oriente se vieron interrumpidas por un tiempo considerable”, dijo el ministro de Comex, Manuel Tovar.

Según Tovar, esta negociación permite diversificar mercados y expandir la huella de Costa Rica en una región muy dinámica del mundo, como es el Medio Oriente y los países del Golfo. “Es el segundo proceso que culminamos con una nación de esa parte del mundo, luego del acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos”, dijo.

Esto ocurre en medio de cuestionamientos de organizaciones civiles y hasta concejos municipales (los de Montes de Oca, Goicoechea y Pérez Zeledón) que han solicitado al Ejecutivo no firmar el acuerdo con Israel.

Cuestionan el acercamiento comercial debido a la ofensiva militar en la Franja de Gaza. Según el Ministerio de Salud de Palestina, a octubre pasado, dicha ofensiva ha dejado 68.643 personas fallecidas, en su mayoría civiles.

‘Lo voy a firmar con este lapicero’

La posición del presidente Rodrigo Chaves en torno a la firma del acuerdo comercial con Israel ha sido motivo de polémica.

A inicios de julio pasado, a Chaves se le consultó en conferencia de prensa, si su gobierno considera adecuado firmar un acuerdo comercial con Israel, a pesar de las denuncias sobre presuntos crímenes guerra y de lesa humanidad en la campaña militar en Gaza.

“Nunca me deja de entretener, señor (Óscar) Mantilla, con todo respeto”, contestó el presidente entre risas al periodista que le hizo la consulta.

Luego, dijo con tono de sarcasmo: “Está promoviendo un tratado de libre comercio con el Estado terrorista y genocida de Israel, donde se comen a los niños, donde pa pa pa pa pa… ¿Y cómo va a firmar eso?”.

Añadió con un lapicero en mano: “¿Sabe qué? Lo voy a firmar con este lapicero si me toca a mí. Muchas gracias”.