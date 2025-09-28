Así justifica el jerarca de Comex el TLC con Israel en medio de conflicto bélico en Palestina

La industria de semiconductores es uno de los sectores que Costa Rica tiene como una de las prioridades en las negociaciones del acuerdo comercial con Israel.

Costa Rica continuará con las negociaciones con Israel para alcanzar un acuerdo comercial, confirmó el jerarca del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), Manuel Tovar, en medio del conflicto bélico en Palestina.

“Estamos determinados a avanzar hacia esa negociación, que le encontramos los mismos atributos y los mismos beneficios que le encontramos cuando la lanzamos ya hace tres años”, aseguró Tovar en una entrevista con La Nación el 16 de setiembre.

Las negociaciones entre ambos países iniciaron en el segundo semestre de 2023. A inicios de ese año, firmaron un memorando de entendimiento sobre comercio y anunciaron la intención de concretar un acuerdo.

Negociaciones retomadas

Las pláticas se suspendieron y fueron reanudadas en octubre de 2024, de acuerdo con información del Comex.

Según Tovar, Israel es una economía altamente integrada a las cadenas de valor en áreas de interés para Costa Rica, y citó el caso de la industria de semiconductores, la economía digital y la innovación en temas agropecuarios.

Israel es parte de un conflicto geopolítico en Medio Oriente, por la guerra contra Palestina y ataques a países como Irán o Qatar, justificada por su lucha contra Hamás. La situación ha aumentado de intensidad desde julio pasado.

Al primer semestre de 2025, Costa Rica registraba un superávit comercial con Israel de casi $706.000, a diferencia de la tendencia de déficit (importar más de lo que se exporta) mantenida en años anteriores.

A junio pasado, las exportaciones de bienes sumaron $15,9 millones, frente a importaciones de $15,2 millones, de acuerdo con datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

La posición del presidente Rodrigo Chaves en torno a la firma del acuerdo comercial con Israel ha sido motivo de polémica.

A inicios de julio pasado, a Chaves se le consultó en conferencia de prensa, si su gobierno considera adecuado firmar un acuerdo comercial con Israel, a pesar de las denuncias sobre presuntos crímenes guerra y de lesa humanidad en la campaña militar en Gaza.

“Nunca me deja de entretener, señor (Óscar) Mantilla, con todo respeto”, contestó el presidente entre risas al periodista que le hizo la consulta.

Luego, dijo con tono de sarcasmo: “Está promoviendo un tratado de libre comercio con el Estado terrorista y genocida de Israel, donde se comen a los niños, donde pa pa pa pa pa… ¿Y cómo va a firmar eso?”.

Para luego añadir con un lapicero en mano: “¿Sabe qué? Lo voy a firmar con este lapicero si me toca a mí. Muchas gracias”.

El pasado 11 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto publicó un comunicado en el que señalaba que Costa Rica expresaba su grave preocupación ante la reciente decisión de Israel de tomar el control militar de Gaza, como parte de la estrategia de intensificación de las medidas contra las acciones del grupo Hamás.

“Por supuesto que si hacemos referencia a la guerra que está pasando en esa parte del mundo, pues es un proceso doloroso. Cada pérdida de vida humana es dolorosa, pero nosotros estamos impulsando eso desde una perspectiva comercial”, dijo Tovar.

Comex insiste en un cierre técnico próximo

El jerarca del Comex aseguró que “el presidente de la República y el gobierno han sido claros en condenar los ataques que dieron origen a esta guerra y que al día de hoy mantienen una tensión importante en esa parte del mundo”.

“Estamos decididos a avanzar con esa negociación (que) se encuentra muy próxima a concluir. Creo que estamos a poco del cierre técnico para poder avanzar hacia la firma de un acuerdo que le vemos enorme valor para la transformación digital, los avances en la forma en que producimos productos agrícolas, en el intercambio de bienes, incluidos semiconductores, que son áreas que identificamos de enorme potencial”, agregó el jerarca.

Consultado sobre si ya se realizó el análisis del factor político sobre la posible firma de este acuerdo comercial, Tovar fue enfático en señalar que “Costa Rica es un Estado soberano”.

“Así como respetamos las decisiones y las relaciones que pueda mantener un país con otro país, pues Costa Rica tiene y mantiene relaciones diplomáticas con Israel conducidas por la Cancillería. A mí me corresponde conducir la política comercial, pero como país, el gobierno está decidido a avanzar con esta negociación hasta su cierre técnico, hasta su firma, su entrada en vigencia, su implementación y recoger los frutos derivados de este acuerdo”, refirió Tovar.

De acuerdo con información de la Cancillería, las relaciones consulares con Israel se establecieron en 1949 y las diplomáticas en 1954.

Analistas con opiniones divididas

Óscar Álvarez Araya, analista de comercio internacional, consideró que Israel es reconocido mundialmente como un líder en diversas áreas tecnológicas clave, lo que lo convierte en un socio valioso para Costa Rica.

“Este acuerdo brindaría a Costa Rica acceso a tecnologías de punta en campos como el desarrollo de semiconductores, reconociendo su importancia en la economía digital del futuro. Asimismo, la agricultura de precisión y las energías limpias son sectores en los que Israel ha mostrado avances significativos”, opinó Álvarez.

Por su parte, Juan Luis Zúñiga, consultor en comercio exterior de Catadre Consulting Group, indicó que un TLC es un instrumento económico que pretende la apertura al comercio y las inversiones en pro del desarrollo y del crecimiento.

“En este momento, debido a la inestabilidad política y a la crisis en Gaza, no es aconsejable continuar con las negociaciones. Por ello, lo más razonable sería suspender el proceso negociador hasta tanto no se alcance un acuerdo de paz. La tradición pacífica de nuestro país debe primar y nuestras acciones deben ser congruentes desde un punto de vista político”, recomendó Zúñiga.

En agosto pasado, el Concejo Municipal de Montes de Oca aprobó una moción en la que solicita al presidente Chaves, no negociar ni firmar un TLC con Israel “mientras persistan las graves violaciones al derecho internacional humanitarioy a los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados”.

Renzo Céspedes, consultor de comercio internacional, dijo que Costa Rica no cuenta con rutas marítimas adecuadas ni con volúmenes que permitan colocar los productos de manera eficiente y a bajo costo en Israel. “En este momento los costos vuelven inviable un tratado de esta naturaleza y van a provocar el pobre aprovechamiento del tratado”, planteó Céspedes.

Además, calificó como “preocupante” que Costa Rica, identificado como una democracia ejemplar, esté involucrado en una negociación con un país que tiene un conflicto bélico contra otro territorio. “Compromete la imagen del país”, estimó Céspedes.