¿Por qué habló sobre destierro para personas que ‘no dejan gobernar’? Así lo explicó este diputado chavista a ‘La Nación’

Jorge Rojas asegura que ha escuchado a ciudadanos decir que van a hacer manifestaciones y llegar a tirar piedras a la Asamblea Legislativa; adujo que él pide calma

Por Aarón Sequeira
Diputado chavista que hizo comentario sobre destierro para opositores de Chaves
El diputado chavista Jorge Rojas alega que sus palabras se malinterpretaron y se sacaron de contexto. (Asamblea Legislativa/La Nación)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

