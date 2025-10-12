¿Por qué habló sobre destierro para personas que ‘no dejan gobernar’? Así lo explicó este diputado chavista a ‘La Nación’

El diputado chavista Jorge Rojas alega que sus palabras se malinterpretaron y se sacaron de contexto.

“No, no, no. Ahí fue un malentendido, sonsacado de contexto el tema. El discurso se refiere a cosas diferentes.”

Así respondió el diputado chavista Jorge Arturo Rojas López, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), cuando La Nación le pidió aclarar sus palabras del miércoles, en el plenario de la Asamblea Legislativa, cuando habló de que los detractores del presidente Rodrigo Chaves “deben hacer maletas e irse del país antes de que los destierren”.

Diputado chavista sugiere el destierro de costarricenses por oponerse al gobierno

En el vestíbulo del plenario legislativo, Rojas atendió a un periodista de este medio, el jueves a las 6:05 p. m., y negó que él esté hablando de echar gente del país, aunque literalmente lo haya dicho un día antes.

“Se refiere a la institucionalidad, a lo que está haciendo el ciudadano y lo que estamos haciendo los diputados acá. El tema básicamente, de, de la, cómo se llama, del destierro, tiene que ver con lo que va a hacer este país con las personas, los ciudadanos, que están en las instituciones y que no hacen lo que deben hacer respecto a sus funciones, para lo que fue creada la institución”, dijo el jueves.

Sin embargo, en sus propias palabras del miércoles, en un discurso impreso que leyó durante el espacio de control político de la sesión plenaria, fue muy directo contra los opositores del mandatario.

Ese día, dijo que solo faltan 115 días para las elecciones nacionales de 2026, por lo que pidió “a los ciudadanos” no caer en la provocación, pero preparar el lapicero, en referencia a la papeleta presidencial.

‘Dejen gobernar, dejen que las instituciones funcionen correctamente’

En el acta del plenario del miércoles consta cuando Rojas dijo: “Señoras y señores, dejen gobernar. Dejen que las instituciones funcionen correctamente, para lo que fueron creadas, no para que sean manejadas al antojo. De lo contrario, hagan maletas y salgan de este país, por su propia voluntad, antes de que el pueblo costarricense los destierre. No le jalen más el rabo a la ternera”.

Antes, había asegurado en su mismo discurso que el fiscal general, Carlo Díaz, y la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Eugenia Zamora, no duermen pensando en la estrategia para ver a Rodrigo Chaves fuera de la Presidencia de la República, “montado en una perrera y detrás de las rejas”.

El jueves, directo a la cámara de La Nación, adujo que lo que quería decir es una frase, en contexto, de que esos funcionarios “deben dejar su zona de confort porque, durante muchísimos años, la institucionalidad de este país ha sido tomada por la red de cuido”.

¿Quiere un diputado chavista desterrar a opositores de Chaves? Así respondió

“Eso es todo, en ese contexto, ese tema que usted me pregunta”, dijo Rojas este jueves.

Ese mismo jueves, La Nación le preguntó a Pilar Cisneros, jefa de la fracción chavista del PPSD a la que también pertenece Jorge Rojas, y ella negó que su compañero de fracción se haya referido al destierro. “No fue eso lo que dijo, al menos no lo que Jorge Rojas considera”, agregó.

Rojas no mencionó, en ningún momento, en el plenario, que la figura del destierro haya sido una especie de referencia a un “destierro electoral” o “una frase en sentido figurado”.

De hecho, el diputado chavista dijo en el plenario, el miércoles, que eran los magistrados del TSE los que tendrían que hacer la maleta e irse, como una especie de disculpa a los diputados Carlos Felipe García y Priscilla Vindas, quienes le reclamaron por sugerir el destierro.

‘Fue una frase en sentido figurado’

En la declaración dada a La Nación, el jueves, Rojas argumentó que como él sabe que, actualmente, la figura del destierro no existe en el país, porque la Constitución Política no lo permite, lo que hizo fue “utilizar una frase en sentido figurado”.

El sancarleño arguyó que él bien sabe que “lo de montarse en un avión, todo lo que dice Felipe (García, del PUSC)” no es posible en Costa Rica, “por lo menos en el contexto físico en que estamos, la Constitución Política no lo permite”.

Según Jorge Rojas, su llamado fue ante cosas “que se anuncian, que van a hacer, que van a venir acá, las marchas que van a venir acá (a la Asamblea); se oye que van a tirar piedras”.

“Yo le digo al ciudadano, tranquilo, hay una institucionalidad que tenemos que respetar. No son las instituciones, son las personas que están ahí las que no están haciendo las cosas bien”, adujo.

¿Por qué Jorge Rojas atacó al TSE?

La intervención del sancarleño Jorge Rojas, de 71 años, fue para atacar al TSE por haber solicitado, el martes, que la Asamblea Legislativa le quite la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves, para enfrentar un expediente sobre beligerancia política con 15 denuncias.

Por ahora, el órgano electoral requiere el desafuero de Chaves para seguir adelante con una investigación de la Sección Especializada, conformada por tres magistrados, para eventualmente determinar si se debe aplicar una sanción contra el presidente de la República.

No obstante, dicha sanción no se podría hacer efectiva, a menos que la Asamblea Legislativa así lo determine, cuando esté finalizado el proceso de investigación.

El criterio de Rojas sintoniza con el de Pilar Cisneros y el del subjefe chavista, Daniel Vargas, quienes pidieron ayer a la presidenta legislativa, Vanessa Castro, rechazar de plano la petición del TSE, pues alegan que el órgano electoral no tiene potestades para pedir el desafuero, aunque esa petición la habilita el artículo 270 del Código Electoral.

La presidenta legislativa en ejercicio anunció, este jueves, que emitirá una resolución el lunes 20 de octubre, en relación con el proceso que el Tribunal Electoral les solicita a los diputados.