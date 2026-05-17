Política

PLN pide a Laura Fernández ‘cumplir su palabra’ sobre devolución del ROP

La fracción liberacionista hizo un llamado a la presidenta de la República para que convoque el proyecto de ley que presentó esa agrupación para ampliar el retiro acelerado del ROP

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Por Lucía Astorga
Personas a favor de la devolución del ROP se manifestaron en la barra de público de la Asamblea Legislativa, para exigir la convocatoria de los proyectos para flexibilizar la entrega de los fondos de este regimen de pensiones.
Personas a favor de la devolución del ROP se manifestaron en la barra de público de la Asamblea Legislativa, para exigir la convocatoria de los proyectos para flexibilizar la entrega de los fondos de este regimen de pensiones. (Aarón Sequeira/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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