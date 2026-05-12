Política

Laura Fernández excluye proyectos del ROP de la agenda del Congreso

El Poder Ejecutivo controla, desde el 1.° de mayo, las iniciativas de ley que son analizadas y aprobadas por los diputados

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Por Lucía Astorga
La presidenta Laura Fernández no incluyó los expedientes del ROP en su primera convocatoria de proyectos.
La presidenta Laura Fernández no incluyó los expedientes del ROP en su primera convocatoria de proyectos. (Casa Presidencial /La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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