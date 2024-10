Pago de viáticos a regidores de San José contraviene criterio de Contraloría

Las políticas aplicadas por la Municipalidad de San José para pagar viáticos por igual a todos sus regidores, tanto propietarios como suplentes, contravienen un reciente criterio emitido por la Contraloría General de la República que ordena a los gobiernos locales tomar en cuenta la distancia que deben recorrer los ediles para definir el monto a cancelar.

El pasado 18 de julio, el ente fiscalizador señaló que los gobiernos locales deben contemplar aspectos como la definición de “lejanía” y sus respectivas distancias para definir el pago de viáticos. Asimismo, indicó que deben tomar en cuenta los medios de transporte utilizados y los horarios de las sesiones del Concejo, entre otros.

“Es responsabilidad de cada entidad valorar y establecer las condiciones indispensables para la procedencia de viáticos, asegurándose de que resulten ser los más razonables y proporcionales, considerando las particularidades de la lejanía, como elemento esencial e indispensable para su reconocimiento”, recalcó la CGR.

La Contraloría respondió de esta forma ante una consulta planteada por el alcalde de Pococí, Manuel Hernández, con respecto a la figura de los viáticos.

En el caso de la Municipalidad de Pococí, su reglamento establece que solo se pagan viáticos por asistencia a sesiones del Concejo cuando el regidor o síndico deba desplazarse en un radio mayor a 35 kilómetros de la sede del ayuntamiento. Si la distancia es menor, no procede el pago, aunque por común acuerdo de partes el municipio puede brindar el servicio de transporte.

¿Qué ocurre en San José?

Este no es el caso del ayuntamiento josefino. Un reglamento vigente desde el 2000 establece el reconocimiento de viáticos a los ediles cuando estos tengan que desplazarse de su casa hasta la sede de sesiones. Para ello, ordena tomar en cuenta los kilómetros que los representantes comunales deben recorrer.

Una copia del citado reglamento fue proporcionada, el pasado 17 de octubre, por el gobierno local a La Nación. En el documento, sin embargo, no se establece una lejanía mínima que deba existir entre las residencias y la sede del ayuntamiento para que se puedan reclamar los viáticos.

Basado en esa normativa, la municipalidad pagó, entre mayo del 2020 y agosto del 2024, ¢241 millones a sus regidores y síndicos para financiar el transporte que utilizan para asistir al Concejo y pagar la cena después de participar en las reuniones. Cada uno recibió ¢12.210 por sesión, sin importar la cantidad de kilómetros que debieron desplazarse.

A ese monto se le suma lo que esos representantes comunales reciben por dietas. Según los presupuestos del 2025: ¢220.000 por sesión en el caso de los regidores propietarios, ¢110.000 los regidores suplentes y los síndicos propietarios, y ¢55.000 los síndicos suplentes.

El artículo 30 del Código Municipal permite el pago de viáticos por transporte, hospedaje y alimentación cuando los ediles residan lejos de la sede municipal. No obstante, esa norma no aclara qué se considera “lejos de la sede municipal”, es decir, a partir de cuántos kilómetros de distancia se reconoce el pago.

La Nación envió consultas, el pasado viernes, al ayuntamiento de San José para conocer si estaba al tanto del reciente criterio emitido por la Contraloría y si, en caso de ser así, se realizaron gestiones para corregir el reglamento. Sin embargo, hasta la publicación de esta nota, no se obtuvo respuesta.

El Concejo Municipal de San José sesiona en sus oficinas centrales, ubicadas sobre la avenida 14 de la capital, cerca del Parque de Los Mercaditos. Foto: (Mayela López)

Vacíos en reglamento sobre viáticos

El artículo 18 del reglamento de la Municipalidad de San José dispone que, cuando el regidor o síndico deba asistir a sesiones “en el mismo lugar donde está su domicilio”, no se pagarán viáticos. No obstante, al igual que en el caso anterior, no se aclara si “en el mismo lugar” corresponde al mismo barrio, mismo distrito o mismo cantón, lo cual deja una laguna sin definir.

El reglamento tampoco toma en cuenta los medios de transporte que utilizan los regidores. En síntesis, un regidor de San José podría vivir a 100 metros de la sede del Concejo Municipal y asistir a las sesiones caminando. Aún así, recibió ¢770.000 en viáticos desde enero hasta agosto del presente año.

Según información proporcionada por la Municipalidad de San José a La Nación, en lo que va del 2024, los 11 regidores propietarios y 11 regidores suplentes han cobrado viáticos. Además, solo uno de los 11 síndicos propietarios no ha recibido dinero de este rubro, al igual que uno de los 11 síndicos suplentes.

