24 alcaldes ganan más que el ministro de Hacienda

Los alcaldes de 24 cantones ganan más que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, pese a que administran planes de gasto hasta 2.200 veces más pequeños que el Presupuesto Nacional.

Los gobernantes locales con los salarios más altos son Rugeli Morales, de Talamanca; Wálter Céspedes, de Matina; y Diego Miranda, de San José, con ¢5,7 millones cada uno. El primero de ellos, quien se reeligió en el cargo por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) en las votaciones de febrero pasado, administra un plan de gastos de ¢5.757 millones.

En comparación, el ministro de Hacienda recibe un salario de ¢3,9 millones brutos al mes, pese a que es responsable de administrar el presupuesto ordinario de la República, que para el año 2024 alcanzó ¢12.397.486 millones. La cifra de Talamanca equivale a un 0,04% de este último monto.

El alcalde de Matina, en tanto, maneja ¢7.158 millones y el de San José, ¢90.000 millones. El presupuesto del ayuntamiento de la capital, el más grande entre todas las municipalidades del país, equivale a apenas un 0,7% del gasto bajo responsabilidad de Nogui Acosta.

Rugeli Morales, Wálter Céspedes y Diego Miranda ganarían más (¢7 millones, ¢6,4 millones y ¢6,1 millones, respectivamente), de no ser porque se les aplica un tope instaurado por la reforma fiscal aprobada por el Congreso durante el gobierno de Carlos Alvarado, en diciembre del 2018.

Esta ley establece que la remuneración de los servidores de elección popular no puede superar los 20 salarios base de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración Pública, es decir, ¢5,7 millones al mes para este 2025.

Además de 24 alcaldes, hay seis vicealcaldesas que recibirán salarios superiores a los del ministro de Hacienda. La primera de ellas es la vicealcaldesa de San José, Yariela Quirós, quien recibiría un salario bruto de ¢6,4 millones al mes, incluso superior al de Diego Miranda, pero a ella también le aplica el tope de ¢5,7 millones.

Adicionalmente están las vicealcaldesas Yorleny Canales, de Matina, con ¢5,2 millones mensuales; Maribell Álvarez, de La Unión, con ¢4,4 millones; Pilar Porras, de San Carlos, con ¢4,2 millones; Silvia Alvarado, de Cartago, con ¢4 millones; y Paula Camacho, de Curridabat, con ¢4 millones.

A todo esto se suma que algunos de los alcaldes mejor pagados percibirán aumentos salariales para este año 2025. Por ejemplo, Manuel Hernández, electo gobernante de Pococí por el Partido Unidos Podemos (PUP), recibirá un aumento de 6,2%, con lo que ganará ¢4,2 millones al mes.

Lo mismo ocurrirá con la alcaldesa de Carrillo, Diana Méndez, a quien se le aprobó un aumento del 5,9% para que reciba ¢4,4 millones mensuales.

Todos estos incrementos fueron aprobados por los respectivos concejos municipales de cada ayuntamiento, tal como lo establece el Código Municipal. Los salarios avalados para los alcaldes constan en los presupuestos ordinarios de 2025 entregados a la Contraloría General de la República (CGR), entidad que aún debe revisar la legalidad de los montos.

En la imagen los cuatro alcaldes mejor pagados del país, de izquierda a derecha: Cristian Torres de La Unión, Rugeli Morales de Talamanca, Diego Miranda de San José, y Walter Céspedes de Matina.

¿Cómo se calcula el salario de un alcalde?

El salario de un alcalde se define según los dos métodos que establece el artículo 20 del Código Municipal.

El primero es una tabla según la cual el sueldo depende del tamaño del presupuesto. Sin embargo, se trata de un método desactualizado con el que todos los alcaldes del país ganarían ¢450.000 mensuales.

Entonces, se aplica la segunda manera fijada en el Código Municipal: “Los alcaldes no devengarán menos del salario máximo pagado por la municipalidad, más un 10%”.

Si se toma como ejemplo a la Municipalidad de Talamanca, el funcionario mejor pagado es el contador, con ¢5,1 millones al mes. A esto se le añade un 10%, por lo que el salario base del alcalde sería de ¢5.666.000 mensuales.

Esta remuneración se le paga al alcalde independientemente de su nivel académico o el tiempo que tenga de ejercer el cargo.

No obstante, a ese monto se le suma el plus por la prohibición del ejercicio liberal de la profesión, para aquellos jerarcas que sean profesionales universitarios. En el caso de los bachilleres, el plus sería de 15%, para los licenciados, como lo es Rugeli Morales, del 30%.

Así, el salario de Morales termina en ¢7 millones, pero se le aplica el tope de ¢5.740.000 al mes.

En los casos de los alcaldes que estén pensionados, y no quieran suspender ese beneficio, pueden solicitar que se les pague un 50% del monto total de la pensión, por concepto de gastos de representación.

La remuneración del primer vicealcalde de cada cantón (al cual se le considera funcionario de tiempo completo) es equivalente al 80% del salario base del alcalde, más el plus por prohibición. A estos también se les aplica el tope de ¢5.740.000 al mes.

