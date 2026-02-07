Política

Oposición prepara estrategia para que Pueblo Soberano no la anule en la futura Asamblea Legislativa: vea lo que planean PLN, FA, CAC y PUSC

Líderes del PLN, FA, PUSC y CAC mencionan desde el diálogo y la alianza de los cuatro partidos, hasta el extremo de usar las herramientas del Reglamento para frenar iniciativas ‘peligrosas’ del oficialismo

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Asamblea Legislativa, Plenario Legislativo
Las futuras fracciones de la oposición barajan opciones para evitar que Pueblo Soberano las anule con facilidad. El oficialismo contará con mayoría (31 votos) en el próximo cuatrienio legislativo. (Marvin Caravaca/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cambio de gobiernoOposiciónÁlvaro RamírezJosé María VillaltaClaudia DoblesAbril Gordienko
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.