Tres exfuncionarios de Casa Presidencial llegarán a la Asamblea como diputados de Pueblo Soberano; estos eran sus salarios

Mayuli Ortega, Yara Jiménez y Ariel Mora estaban en la planilla de Presidencia.

Tres de los diputados electos del Partido Pueblo Soberano, formaron parte de la planilla de Presidencia, dos de ellos incluso estaban en la nómina para el mes de diciembre anterior.

La lista la encabeza Mayuli Ortega Jiménez, quien además es la fundadora y presidenta del partido chavista que llevó a Laura Fernández a ganar las elecciones del domingo anterior. Ortega trabajó entre el 2022 y 2024 como enlace territorial y asistente presidencial en Casa Presidencial y fue electa como diputada por San José.

La futura legisladora fue investigada en México, donde tuvo aspiraciones políticas al postularse como candidata a la alcaldía en Tecolutla, estado de Veracruz, por el Partido Verde Ecologista. Ortega fue investigada por presuntas irregularidades en la documentación que ella entregó a las autoridades electorales para acreditarse como mexicana.

Además figura Yara Vanessa Jiménez Fallas quien hasta el mes anterior tenía el cargo de secretaria del Consejo de Gobierno de Rodrigo Chaves, con un salario base de ¢741,375.

Jiménez compareció en la Asamblea Legislativa el pasado 26 de enero ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa por ser nombrada en varias audiencias por su supuesta participación en el intento de ceder a la empresa Tradeco el proyecto vial de Barranca-Limonal. Ahí se presentó como funcionaria del Gobierno.

Mayuli Ortega posa junto al presidente de la República, Rodrigo Chaves, en una actividad partidaria..

El otro diputado electo que aún hasta diciembre aparece reportado en la nómina de Presidencia es Ariel Alfonso Mora Fallas, conocido en redes sociales como “El profe Ariel”.

Mora quien es docente de profesión, figuraba en la planilla como “enlace territorial en Casa Presidencial” donde reportaba un salario base de ¢411,638 y fue electo como diputado por Puntarenas.