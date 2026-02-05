‘Aceptar un puesto de subordinación a Rodrigo Chaves debilita liderazgo de Laura Fernández’, cuestiona Claudia Dobles

La diputada electa Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, cuestionó que Laura Fernández haya aceptado un puesto de subordinación a Rodrigo Chaves.

La diputada electa de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, calificó de absolutamente innecesario que la presidenta electa, Laura Fernández, ejerza un cargo de ministra de la Presidencia para asegurar una transición ordenada entre la administración de Rodrigo Chaves y la suya.

Durante una conferencia de prensa en Santa Ana, este jueves, Dobles aseguró que aceptar un puesto de subordinación al presidente de la República actual más bien debilita el liderazgo que el pueblo costarricense le dio a Fernández el domingo, con 1,2 millones de votos.

“Es importante una transición ordenada y clara, pero no hay ninguna necesidad de que sea nombrada como ministra para que eso suceda”, dijo la congresista entrante.

Dobles agregó que tiene un poder simbólico muy fuerte que Fernández, actualmente con un mandato de los costarricenses para ejercer un liderazgo, acepte en ese proceso de transición no asumir ese liderazgo y la ruta de su administración, sino “un puesto de subordinación”.

“Esa es la realidad, son los hechos. Ella está aceptando un puesto de subordinación al actual presidente de la República. Eso debilita su liderazgo, es innecesario, sobre todo cuando es una transición del mismo partido político. Esa justificación no es válida”, dijo.

Dobles apuntó que esa no es una buena señal y debilita el voto de confianza que le dieron los costarricenses.

Dobles anuncia giras por todo el país

La congresista electa de la CAC aseguró que, durante los tres meses de previo al inicio de su diputación, empezará una serie de giras provinciales, sobre todo en Guanacaste, Puntarenas y Limón, donde considera que los electores hablaron “con más contundencia” en las elecciones nacionales.

“Es para establecer una participación, un enlace y una agenda de desarrollo. Nos comprometimos a cerrar brechas con esas tres provincias”, dijo Dobles, quien manifestó que se entiende como una representante legislativa nacional y buscará fortalecer la presencia provincial de la Coalición.

Agregó que va a seguir trabajando con los partidos que forman parte de la CAC y buscar más liderazgos.

