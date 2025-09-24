Natalia Díaz rehúye aclarar su postura sobre retiro de inmunidad a Rodrigo Chaves

Natalia Díaz y el diputado Luis Diego Vargas, aspirantes a la presidencia y vicepresidencia con Unidos Podemos, evadieron precisar su posición sobre la solicitud de retiro de inmunidad al presidente Rodrigo Chaves.

Natalia Díaz, candidata presidencial de Unidos Podemos (UP), rehuyó este martes precisar su postura sobre la solicitud de la Corte Plena para retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves, con el fin de que este enfrente un proceso penal por el presunto delito de concusión.

“Ahora, honestamente, no le veo sentido a meterle drama a esto. Esa votación no le cambia nada a la gente, no le ayuda ni a la justicia, ni a la Asamblea, ni al país”, alegó la exministra de la Presidencia de Rodrigo Chaves.

El diputado independiente Luis Diego Vargas, candidato a la segunda vicepresidencia de Natalia Díaz, estuvo presente al inicio de la sesión, pero abandonó el plenario a las 4:00 p. m., sin intervenir ni emitir su voto, que finalmente no realizó.

Alegó que se retiró del recinto “porque recibió una llamada relacionada con la condición de salud de su madre”.

“Al constatar que el espacio estaba siendo utilizado principalmente para discursos políticos y que el resultado ya estaba definido, decidió retirarse para atender la situación familiar que lo requería”, argumentó el equipo de prensa de la campaña electoral de Natalia Díaz.

La votación finalizó con 34 legisladores a favor y 21 en contra de levantar el fuero presidencial.

El resultado dejó a la Asamblea Legislativa a cuatro votos de los 38 necesarios para levantar el fuero de improcedibilidad penal del presidente Chaves.

Por su parte, la candidata presidencial de Unidos Podemos buscó minimizar el debate sobre el levantamiento de inmunidad al presidente Chaves.

“Y quien use este tema para sacarse la foto o grabar videítos celebrando o criticando, simplemente no entiende la realidad del país. Yo en eso no voy a perder el tiempo. La gente ya está cansada de este reciclaje de mañas politiqueras, lo que espera son propuestas serias y soluciones reales. Y ahí es donde estoy concentrada”, manifestó.

Díaz comparó la discusión en el Congreso con “comentar un partido que sabíamos cómo iba a terminar, el marcador estaba clarísimo”.

Lo ocurrido el lunes en el Congreso fue un hecho inédito en la historia costarricense. Se trató de la primera vez en que se sometía a votación el levantamiento de la inmunidad de un presidente en ejercicio.

Tras el resultado negativo, el caso no se juzgará en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sino que tendrá que esperar a que Chaves deje la silla presidencial para que el proceso se continúe en los tribunales ordinarios.

La balanza a favor de Chaves fue inclinada por cinco diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y toda la bancada fabricista de Nueva República (PNR).

El debate también estuvo marcado por las denuncias de la diputada independiente Johana Obando respecto a supuestas llamadas, amenazas y presiones para que los legisladores votaran en contra del desafuero de Chaves.