Política

Miguel Guillén lleva a Sala Constitucional bombardeo de Estados Unidos que derivó en entrega de cadáveres y un herido a Costa Rica. Lo califica como ‘acción militar’

Político alega que los hechos refuerzan la idea de que Costa Rica podría haberse adherido a una coalición militar

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Por Sebastián Sánchez
El Servicio de Guardacostas de Costa Rica traslada a Golfito a un sobreviviente de un ataque de Estados Unidos a una lancha.
El Servicio de Guardacostas de Costa Rica traslada a Golfito a un sobreviviente de un ataque de Estados Unidos a una lancha. (Captura de video de MSP/Captura de video de MSP)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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