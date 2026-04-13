Migración alega que Defensoría requirió información sobre paradero de 25 deportados por EE. UU. mediante WhatsApp

Un migrante deportado de Estados Unidos camina por la pista al llegar al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Alajuela, Costa Rica, el 11 de abril de 2026.

El viceministro de Seguridad y director de Migración y Extranjería, Omer Badilla, alegó un tema de procedimiento como el motivo de no haber remitido a la Defensoría de los Habitantes información sobre el paradero de los primeros 25 migrantes deportados que Estados Unidos envió a Costa Rica, en el marco de un nuevo convenio.

Según Badilla, desde el pasado 11 de abril, la Defensoría le solicitó a su despacho, a través de un mensaje de WhatsApp, la información, pero debía remitirlo a través de las “vías formales”.

Este lunes, la Defensoría otorgó un plazo de 24 horas al Gobierno para que informe la ubicación de las 25 personas extranjeras deportadas, como parte del memorando de entendimiento firmado entre el presidente Rodrigo Chaves y Kristi Noem, enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas.

“No es cierto que nosotros queramos negar esta información; por el contrario, es muy valioso para el enriquecimiento del proceso. Comprenderán ustedes, que estas personas están resguardadas en su ámbito de la intimidad. Es por esa razón que, desde nuestro despacho, no hemos querido brindar información de dónde se encuentran hospedadas“, dijo Badilla.

El viceministro aclaró que las 25 personas se encuentran en “plena libertad” y advirtió a la Defensoría de los Habitantes de que, debido a esa condición, no existe garantía de que permanezcan disponibles el día en que la institución realice la visita.

“No queremos ni vemos prudente exhibir información de estas personas como si se tratara de un circo o un show. Estamos totalmente comprometidos con el proceso para que toda esta gestión sea adecuada y en estricto respeto de sus derechos”, finalizó el funcionario.

Omer Badilla (izquierda), director de Migración, y Mario Zamora (derecha), ministro de Seguridad. (Mayela López/Mayela López)

¿Qué alega la Defensoría?

Luego de dos días de su llegada, este lunes, la Defensoría señaló que no ha recibido información sobre el lugar donde permanece este grupo, lo que le ha impedido realizar una inspección en sitio con el fin de verificar las condiciones en que se encuentran.

Según la Defensoría, aunque se realizaron contactos iniciales con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para obtener los datos, la información no fue suministrada, lo que obligó a presentar una solicitud formal este lunes.

La defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert, solicitó al viceministro de Gobernación y Policía, Manuel Jiménez Steller, que en un plazo máximo de 24 horas se facilite la localización de estas personas, así como detalles sobre el tiempo previsto de permanencia en el sitio donde se encuentren.

Asimismo, pidió información sobre el destino de aquellas personas que no puedan ser trasladadas a sus países de origen en el corto plazo.

La entidad también requirió copia del protocolo de atención que se está aplicando para este grupo y si ya se activó una coordinación interinstitucional para garantizar la protección de sus derechos fundamentales. Para esta información, se estableció un plazo máximo de tres días.

La Defensoría indicó que estas acciones buscan dar seguimiento a recomendaciones emitidas previamente al Estado costarricense en procesos de deportación, con el objetivo de evitar que se repitan situaciones como las registradas en febrero de 2025, cuando ingresó al país un grupo de 200 personas en condiciones que generó una condena de la Sala Constitucional.

Migrante retenidos en el Catem en marzo del 2025. (JOHN DURAN/John Durán)

Primer grupo de 25 extranjeros deportados

La tarde del sábado 11 de abril, Costa Rica recibió al primer grupo de 25 personas extranjeras deportadas por Estados Unidos, tras el nuevo acuerdo que permitirá a la potencia norteamericana deportar hasta 25 personas por semana a suelo costarricense.

Según un comunicado de prensa de la Dirección General de Migración y Extranjería, dentro del grupo también fue deportada una costarricense. Los migrantes tienen nacionalidades de Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos.

Este es el desgloce por nacionalidades:

Albania: 1 (mujer)

Camerún: 4 (2 hombres y 2 mujeres)

China: 2 (hombres)

Guatemala: 8 (5 hombres - 3 mujeres)

Honduras: 4 (2 hombres - 2 mujeres)

India: 3 (hombres)

Kenia: 1 (mujer)

Marruecos: 2 (hombres)

El vuelo, de la aerolínea Global X, llegó al aeropuerto internacional Juan Santamaría proveniente de San Diego, Estados Unidos.

Migración informó de que eximió de visa a los deportados de Albania, Camerún, Kenia, China, India y Marruecos.