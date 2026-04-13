Política

Migración alega que Defensoría requirió información sobre paradero de 25 deportados por EE. UU. mediante WhatsApp

La Defensoría dio ultimatum de 24 horas para que se le brinde la información. El 11 de abril, llegó a Costa Rica el primer grupo de migrantes deportados por Estados Unidos

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Por Sebastián Sánchez
Un migrante deportado de Estados Unidos camina por la pista al llegar al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Alajuela, Costa Rica, el 11 de abril de 2026. Estados Unidos deportó el 11 de abril de 2026 a 25 migrantes extranjeros a Costa Rica, la primera vez bajo un acuerdo que le permite enviar esa cantidad de deportados de terceros países a la nación centroamericana cada semana mientras se resuelve su estatus.
Un migrante deportado de Estados Unidos camina por la pista al llegar al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Alajuela, Costa Rica, el 11 de abril de 2026. (AFP/AFP)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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