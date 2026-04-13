Defensoría exige al Gobierno informar dónde se encuentran los migrantes deportados desde Estados Unidos

La Defensoría solicitó al Gobierno información sobre la ubicación del grupo para verificar sus condiciones y garantizar sus derechos.

La Defensoría de los Habitantes otorgó un plazo de 24 horas al Gobierno para que informe la ubicación de las 25 personas extranjeras deportadas desde Estados Unidos que arribaron a Costa Rica el sábado 11 de abril, como parte del memorando de entendimiento firmado entre el presidente Rodrigo Chaves y Kristi Noem, enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas.

Luego de dos días de su llegada, la entidad señaló que no ha recibido información sobre el lugar donde permanece este grupo, lo que le ha impedido realizar una inspección en sitio con el fin de verificar las condiciones en que se encuentran.

Según la Defensoría, aunque se realizaron contactos iniciales con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para obtener los datos, la información no fue suministrada, lo que obligó a presentar una solicitud formal este lunes.

La defensora de los habitantes, Angie Cruickshank Lambert, solicitó al Viceministerio de Gobernación y Policía, Manuel Jiménez Steller, que en un plazo máximo de 24 horas se facilite la localización de estas personas, así como detalles sobre el tiempo previsto de permanencia en el sitio donde se encuentren.

Asimismo, pidió información sobre el destino de aquellas personas que no puedan ser trasladadas a sus países de origen en el corto plazo.

La entidad también requirió copia del protocolo de atención que se está aplicando para este grupo y si ya se activó una coordinación interinstitucional para garantizar la protección de sus derechos fundamentales. Para esta información se estableció un plazo máximo de tres días.

La Defensoría indicó que estas acciones buscan dar seguimiento a recomendaciones emitidas previamente al Estado costarricense en procesos de deportación, con el objetivo de evitar que se repitan situaciones como las registradas en febrero de 2025, cuando ingresó al país un grupo de 200 personas en condiciones que generaron cuestionamientos.

La Nación solicitó una posición a la Dirección General de Migración y Extranjería, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta.

Primer grupo de 25 extranjeros deportados

La tarde del sábado 11 de abril, Costa Rica recibió al primer grupo de 25 personas extranjeras deportadas por Estados Unidos, tras el acuerdo firmado entre Chaves y el gobierno de Donald Trump.

El acuerdo permitirá a la potencia norteamericana deportar hasta 25 personas por semana a suelo costarricense.

Según un comunicado de prensa de la Dirección General de Migración y Extranjería, dentro del grupo también fue deportada una costarricense. Los migrantes tienen nacionalidades de Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos.

Este es el desgloce por nacionalidades:

Albania: 1 (mujer)

Camerún: 4 (2 hombres y 2 mujeres)

China: 2 (hombres)

Guatemala: 8 (5 hombres - 3 mujeres)

Honduras: 4 (2 hombres - 2 mujeres)

India: 3 (hombres)

Kenia: 1 (mujer)

Marruecos: 2 (hombres)

El vuelo, de la aerolínea Global X, llegó al aeropuerto internacional Juan Santamaría, en la tarde de este sábado, proveniente de San Diego, Estados Unidos.

La Dirección informó de que eximió de visa a los deportados de Albania, Camerún, Kenia, China, India y Marruecos.

En el caso de los cuatro hondureños se eximió el requisito de antecedentes policiales. Sin embargo, de todos ellos se realizó consultas a los sistemas del Poder Judicial, Interpol, entre otras organizaciones internacionales.

Según el comunicado, los migrantes recibirían atención primaria por parte de la policía profesional de Migración, con la cooperación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Además, mencionaba que la OIM ofreció su cooperación a las personas migrantes para que, de forma gratuita, reciban hospedaje, alimentación y asistencia humanitaria durante los primeros siete días de su estancia en el país, contados a partir de su ingreso.

Según la información, las personas serían alojados en un hotel sufragado por OIM, en aras de determinar a los que aplicarán al programa “Retorno Voluntario Asistido”.

Las personas que, durante los primeros siete días después de su ingreso manifiesten su deseo de permanecer en Costa Rica, podrán hacerlo de forma legal. Se autorizará un programa de regularización migratoria temporal por razones humanitarias.

La DGME agregó que las personas migrantes podrán, en cualquier momento, aplicar por la categoría especial de refugio, cumpliendo con los procedimientos ordinarios establecidos en la legislación.