El País

Defensoría exige al Gobierno informar dónde se encuentran los migrantes deportados desde Estados Unidos

La entidad dio un plazo de 24 horas tras no recibir información que le permita verificar las condiciones en que se encuentra el grupo

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Por Cristian Mora
Primer grupo de migrantes llegó al país
La Defensoría solicitó al Gobierno información sobre la ubicación del grupo para verificar sus condiciones y garantizar sus derechos. (DGME/DGME)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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