El País

Costa Rica recibe a los primeros 25 deportados de EE. UU. tras acuerdo migratorio firmado por Rodrigo Chaves. Son de 7 nacionalidades

Algunos fueron eximidos de visa para ingresar

EscucharEscuchar
Por Julián Navarrete Silva
Primer grupo de migrantes llegó al país
Los migrantes deportados por Estados Unidos que llegaron este sábado tienen una semana para definir su futuro. (DGME/DGME)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Migrantes deportadosEstados UnidosCosta RicaMemorando de entendimientoKristi NoemRodrigo Cháves
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.