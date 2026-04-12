Costa Rica recibe a los primeros 25 deportados de EE. UU. tras acuerdo migratorio firmado por Rodrigo Chaves. Son de 7 nacionalidades

Los migrantes deportados por Estados Unidos que llegaron este sábado tienen una semana para definir su futuro.

Costa Rica recibió la tarde de este sábado a 25 personas extranjeras deportadas por Estados Unidos, como parte del memorando de entendimiento firmado a finales de marzo por el presidente Rodrigo Chaves con Kristi Noem, enviada especial de EE. UU. para el Escudo de las Américas.

El acuerdo permitirá a la potencia norteamericana deportar hasta 25 personas por semana a suelo costarricense.

Dentro del grupo también fue deportada una constrarricense. Los migrantes tienen nacionalidades de Albania, Camerún, China, Guatemala, Honduras, India, Kenia y Marruecos.

Este es el desgloce por nacionalidades:

Albania: 1 (mujer)

Camerún: 4 (2 hombres y 2 mujeres)

China: 2 (hombres)

Guatemala: 8 (5 hombres - 3 mujeres)

Honduras 4 (2 hombres - 2 mujeres)

India: 3 (hombres)

Kenia 1 (mujer)

Marruecos 2 (hombres)

El vuelo, de la aerolínea Global X, llegó al aeropuerto internacional Juan Santamaría, en la tarde de este sábado, proveniente de San Diego, Estados Unidos.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) informó de que eximió de visa a los deportados de Albania, Camerún, Kenia, China, India y Marruecos.

En el caso de los cuatro hondureños se eximió el requisito de antecedentes policiales. Sin embargo, de todos ellos se realizó consultas a los sistemas del Poder Judicial, Interpol, entre otras organizaciones internacionales.

Los migrantes recibirán atención primaria por parte de la policía profesional de Migración, con la cooperación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La OIM ofreció su cooperación a las personas migrantes para que, de forma gratuita, reciban hospedaje, alimentación y asistencia humanitaria durante los primeros siete días de su estancia en el país, contados a partir de su ingreso.

Será alojados en un hotel que será sufragado por OIM, en aras de determinar a los que aplicarán al programa “Retorno Voluntario Asistido”.

Las personas que, durante los primeros siete días después de su ingreso manifiesten su deseo de permanecer en Costa Rica, podrán hacerlo de forma legal. Se autorizará un programa de regularización migratoria temporal por razones humanitarias.

La DGME agregó que las personas migrantes podrán, en cualquier momento, aplicar por la categoría especial de refugio, cumpliendo con los procedimientos ordinarios establecidos en la legislación.

Si las personas migrantes no escogen alguna de las dos alternativas anteriores, deberán así manifestarlo durante la atención primaria, pudiendo egresar de las instalaciones donde se realiza el control migratorio por sus propios medios y dirigirse a donde deseen.

Además, en caso de que las personas migrantes decidan salir del país, deberán comunicar a Migración si para su egreso se acogen a la ayuda humanitaria de la OIM conforme al programa “Retorno Voluntario Asistido” (RVA) o si sufragarán el costo del viaje de su propio patrimonio.

El pasado 13 de marzo, Costa Rica ejecutó su primera deportación masiva aérea, en la que 33 migrantes fueron enviados a sus respectivos países.

No es el primer acuerdo de este tipo con Estados Unidos. En febrero de 2025, 200 migrantes -unos 80 de ellos niños- de Afganistán, Irán, Rusia y otros países asiáticos fueron recibidos en el país.