El País

Mecanismo de Prevención de la Tortura alerta sobre riesgos de violaciones a derechos humanos tras acuerdo migratorio de Costa Rica con Estados Unidos

Ente recordó vulneraciones a derechos humanos en caso de 200 migrantes recibidos en 2025 y pidió evitar su repetición en el nuevo acuerdo

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Por Cristian Mora
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El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura alertó riesgos a derechos humanos por acuerdo migratorio entre Costa Rica y Estados Unidos. (SAUL LOEB/AFP)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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