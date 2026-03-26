Ministro de Seguridad desmiente a Migración: asegura que sí conocen detalles del acuerdo para recibir migrantes de Estados Unidos

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, desmintió que el director de Migración y Extranjería, Omer Badilla, no hubiese sido informado sobre el acuerdo que firmó el presidente Rodrigo Chaves, para que Costa Rica reciba semanalmente hasta 25 migrantes ilegales deportados por la administración de Donald Trump.

Al ser consultado sobre si se incluirá a Migración en las reuniones para operativizar el acuerdo, ya que Badilla dijo el martes que no tiene claridad sobre el acuerdo, el ministro dijo este miércoles: “Yo desmiento esa afirmación, porque las autoridades de Migración, con don Omer…, yo he estado hablando a lo largo del día. Lo que hemos quedado es que yo soy el vocero del tema, porque yo fui el que estuvo en la reunión en donde se suscribió y para hablar del acuerdo suscrito pues, precisamente, lo mejor es personas que estuvimos en ese acto", dijo el jerarca en une entrevista con Multimedios.

“Don Omer lo que delega en mi persona es la comunicación de este tipo de información. No es que él no tiene conocimiento; desde ayer mismo tiene conocimiento y la Dirección de Migración será el ente que tendrá reuniones con la contraparte estadounidense”, añadió Zamora.

¿Qué dijo Badilla?

El jerarca de Migración aseguró desconocer la ruta de trabajo a seguir y admitió que ni siquiera conoce por el fondo el texto que fue acordado por los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos. “Aún no he tenido oportunidad de verlo, es que he estado ocupado”, argumentó.

Al ser consultado si los migrantes serían albergados en el Centro de Atención Temporal a Migrantes (Catem), como ocurrió con los 200 migrantes enviados por Donald Trump a Costa Rica, en 2025, Badilla señaló que de momento “no tenemos detalles”.

Director de Migración desconoce plan para recibir migrantes deportados por EE. UU.

“Estamos esperando las instrucciones superiores, porque este tema lo manejó directamente el presidente y el ministro, y él es el que está ahorita acreditado para dar declaraciones”, agregó.

Según Badilla, pese a que se trata de un acuerdo migratorio, y él comanda la institución a cargo de ese tema, “todavía no tenemos la ruta de trabajo”.

El jerarca de Migración dijo que no contaban con una posible fecha en la que los migrantes podrían llegar al país, pero, de todas formas, indicó que esa pregunta debía ser redirigida al ministro Zamora.

Cuando se le consultó por qué el tema había sido asignado al ministro de Seguridad y no a la cartera de Migración, Badilla afirmó que “así fue la instrucción del presidente”.

En cuanto a si hay preparativos en marcha, el viceministro indicó que estaban a la espera de que “los jefes nos puedan reunir para explicar”.

Kristi Noem y Rodrigo Chaves en Casa Presidencial, durante la visita como secretaria de Seguridad en junio del 2025. (jon/jonathan Jimenez)

El acuerdo de Rodrigo Chaves fue firmado con Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior (DHS), quien auspició las polémicas redadas antimigrantes en su país.

La embajada de Estados Unidos en Costa Rica indicó que la firma del acuerdo marca uno de los últimos actos de Noem al frente de la cartera de Seguridad Nacional, tras ser removida del cargo por el presidente Trump. En adelante, fungirá como enviada especial para el programa Escudo de las Américas.