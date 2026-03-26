El País

Ministro de Seguridad desmiente a Migración: asegura que sí conocen detalles del acuerdo para recibir migrantes de Estados Unidos

El director de Migración dijo que desconocía ‘la ruta de trabajo’ sobre los migrantes deportados por Trump hacia Costa Rica

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Por Sebastián Sánchez
Audiencia de Mario Zamora y Omer Badilla en Comisión de Derechos Humanos
Omer Badilla (izquierda), director de Migración, y Mario Zamora, ministro de Seguridad. (Mayela López/Mayela López)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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