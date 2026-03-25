Política

Costa Rica hospedaría en hoteles o en casas alquiladas a los nuevos migrantes deportados por Estados Unidos

Rodrigo Chaves firmó acuerdo con Estados Unidos para que Costa Rica reciba, por semana, hasta 25 personas deportadas por Trump

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Por Sebastián Sánchez
Conferencia de prensa tras los operativos y allanamientos durante la operación Purga / ministro Mario Zamora / foto John Durán
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, aseguró que los migrantes deportados por Estados Unidos hacia Costa Rica estarán en libertad. (JOHN DURAN/John Durán)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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