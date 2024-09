Mary Munive no está contenta con el IAFA: ‘Uno siempre tiene un hijo un poco más difícil’

La vicepresidenta y ministra de Salud, Mary Munive, criticó fuertemente a la administración del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) este martes, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa que analiza el presupuesto del gobierno para el año 2025.

Munive se refirió al tema luego de que el diputado Alejandro Pacheco, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), le señaló que, para el año 2025, se rebajó la asignación del IAFA de ¢12.500 millones a ¢10.238 millones. El congresista dijo que este recorte, del 18%, le preocupa debido a los problemas de drogadicción en la población costarricense.

En respuesta, la ministra de Salud indicó que no está “nada contenta” con el desempeño que tuvo el IAFA durante el ejercicio presupuestario de 2023. Aseguró que no puede dar recursos a una institución que no sabe ejecutarlos. Además, dijo que las jefaturas del Instituto no le transmitieron información correcta sobre el estado de la entidad.

“Uno siempre tiene un hijo un poco más difícil que otro, en esto el IAFA tiene muchos retos, sobre todo en direccionamiento, gestión y ejecución. Desde que empecé en mayo del año pasado, se dieron líneas estratégicas, estuvimos acompañando al IAFA. Cuando finalicé el acompañamiento, mucho de lo que me habían transmitido no era lo que sucedía a nivel local. Esta ministra tuvo que visitar las oficinas y verificar localmente. No es que eso me enoje, pero cómo es posible que habiendo directores, jefaturas y coordinaciones, no me transmitan la información”, declaró Munive.

La ministra de Salud y vicepresidenta de la República, Mary Munive, criticó fuertemente la administración del IAFA, durante la sesión de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

La jerarca de Salud explicó que el IAFA tiene demasiados programas con diferentes nombres y públicos, pero esto ha creado una dispersión de los esfuerzos. Detalló que la institución sigue centrando sus labores en drogas como la marihuana, el tabaco y el alcohol, pese a que hoy las dinámicas de consumo son diferentes.

LEA MÁS: Adolescente, migrante y en adicción: ‘Las drogas me robaron la paz’

Munive aclaró que, si ve una mejoría en el trabajo del IAFA, propondrá un presupuesto extraordinario para asignarle más recursos.

La diputada liberacionista y presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, criticó la posición de Munive, al considerar que los usuarios de los servicios del IAFA no deberían ser “castigadas” por culpa de la mala administración.

“No podemos castigar a las personas que reciben el servicio por una mala atención. Escuché la explicación sobre el IAFA, pero el hecho de que usted no esté satisfecha con los resultados no quiere decir que no estén las necesidades. Es para todos visible que hay muchas necesidades en farmacodependencia, y veo que el recorte va a afectar estos servicios”, dijo la legisladora.

Por su lado, la ministra de Salud justificó la reducción presupuestario: “No podemos estar dando dinero a un canasto que no tiene fondo y no se está focalizando; no tienen una propuesta adecuada, pero eso no quiere decir que no vamos a brindar las necesidades. Para este año, está en licitación la infraestructura de seis unidades y la construcción de una”, defendió.

Munive recalcó que estará “encima” de la administración del IAFA.

LEA MÁS: Más ticos buscan ayuda para salir de las drogas

Según el artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, la Junta Directiva del IAFA tiene la potestad de nombrar y remover al director general. Este órgano está conformado por un presidente, un secretario, un tesorero y cuatro vocales, todos nombrados por el Poder Ejecutivo.

El actual presidente de la junta es José Miguel Gómez, quien además funge como asesor de la ministra Mary Munive.

La Nación consultó al departamento de prensa del IAFA el criterio de su director general, Oswaldo Aguirre. El funcionario indicó que “como institución adscrita al Ministerio de Salud, respetamos las palabras y sentir de la señora ministra”.

LEA MÁS: Drogas: el gancho para abusar sexualmente de niñas