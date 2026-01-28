Las demandas y anhelos que marcarán el voto joven

Los seis participantes en el foro de cierre del proyecto "En voz alta". Fila de atrás, en orden usual: Andrea Bogantes, Daniel Fallas y Sara Abarca. Fila delantera: Izela Salazar, Faith Cordero y Mariano Salas.

Propuestas ambientales que vayan más allá del “ecomercadeo” electoral y se concreten en acciones. Políticos que “de verdad” tomen en cuenta a la ciudadanía y, en vez de organizar eventos masivos, se acerquen a conversar con las personas y demuestren interés genuino por oírlas y entender sus necesidades. Decisiones firmes para ponerle freno a la ola de violencia debido a la cual “la mitad del país vive con miedo”.

Un gobierno que entienda que la crisis de la enfermería en Costa Rica es una bomba de tiempo y que son los pacientes quienes pagan el precio de la grave sobrecarga laboral que existe. Capacidad, compromiso y trabajo para, finalmente, solucionar el grave problema de movilidad del país, de modo que la gente no tenga que pasar horas dentro de un bus cada día para ir de la casa al trabajo o lugar de estudio. Poder aspirar a condiciones de vida dignas, como casa propia, que hoy se han vuelto una utopía para los jóvenes, pese a haber estudiado y tener un salario.

Estos son los anhelos y demandas para el próximo gobierno que expresaron, en un conversatorio, seis de los 54 universitarios de distintas carreras que participaron en el proyecto “En voz alta”, organizado por la sección de Opinión de La Nación, en sinergia con la Universidad de Costa Rica (UCR).

Desde el pasado 17 de octubre y hasta el próximo viernes 30 de enero, cada viernes cuatro o cinco estudiantes publicaron en La Nación un artículo de su autoría para compartir sus inquietudes en relación con la campaña electoral y lo que esperan de quienes asuman las riendas del país a partir del próximo 8 de mayo.

Con este proyecto, quisimos darles voz a miembros de la población estudiantil que el domingo entrante emitirán el primer voto o, a lo sumo, el segundo de su vida, y permitirles ser parte activa del análisis crítico y constructivo del proceso electoral.

Para cerrar esta colección de 13 entregas, escritas desde la mirada joven de más de medio centenar de voces, convocamos al estudio de grabación de La Nación a Sara Abarca Calderón, estudiante de Periodismo; Andrea Bogantes Retana, bióloga con una maestría en camino; Faith Cordero Barrantes, estudiante de Relaciones Internacionales; Daniel Fallas Álvarez, quien cursa la licenciatura en Enfermería; Mariano Salas Azofeifa, estudiante de Ciencias Políticas, e Izela Salazar Lara, quien cursa las carreras de Ciencias Políticas e Ingeniería Química.

Con ellos, hablamos un poco más en profundidad de sus preocupaciones y de la Costa Rica con que sueñan. El resultado fue este conversatorio de media hora de duración.

Conversemos: Estudiantes del proyecto En Voz alta de la UCR y La Nación nos cuentan sus preocupaciones de cara a las elecciones 2026

Agradecemos una vez más a la Universidad de Costa Rica y a la plataforma UCR Electoral por su disposición y colaboración para llevar a buen puerto esta iniciativa conjunta.