Columnistas

La paradoja ambiental de la ‘Costa Rica azul’

Para estas próximas elecciones, espero que las propuestas no se queden solo en un ‘eco-mercadeo’. No quiero más playas con coral muerto, ni palabras bonitas que no se traducen en resultados. Quiero políticas que reflejen compromiso real con la protección de nuestros mares y sus ecosistemas

EscucharEscuchar
Por Andrea Bogantes Retana
Proyecto En voz alta, de Opinión. Universitarios hablan de la campaña y el próximo gobierno. Andrea Bogantes, bióloga cursando maestría en UCR
Andrea Bogantes: "Como bióloga, me pregunto ¿cómo lograr una gestión ambiental efectiva sin diálogo real entre ciencia y Estado?". (Cortesía: Andrea Bogantes/Cortesía: Andrea Bogantes)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
En voz altaAndrea Bogantes Retanaelecciones 2026ambienteCosta Rica azul

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.