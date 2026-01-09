El transporte público debe ser prioridad para el próximo gobierno

Sara Abarca Calderón: "Somos miles quienes perdemos tiempo, calidad de vida y salud atorados a diario en las presas".

Paso más de 15 horas por semana en un bus, usualmente en medio de una presa. Mi historia no es la única: más de la mitad de la población trabaja o estudia en lugares diferentes a su cantón de residencia, según el Informe del Estado de la Nación.

Somos miles quienes perdemos tiempo, calidad de vida y salud en una epidemia que afecta nuestra salud cardiovascular, física y mental.

El congestionamiento vial muestra un antisistema de movilidad, total falta de planificación urbana y de verdadera voluntad política de los gobiernos para combatir la desigualdad, pues el tiempo de desplazamiento reduce la pobreza y promueve un desarrollo socialmente inclusivo.

La población trabajadora es la columna vertebral de la economía y, para ella, el transporte público es el puente que la conecta con sus oportunidades y el bienestar de sus familias. Según el Consejo de Salud Ocupacional, en 2024, hubo 21.000 accidentes en trayecto o in itinere, que ocurren durante el desplazamiento hasta o desde el lugar de trabajo. Esa cifra es cuatro veces mayor a los accidentes de 2020.

Un sistema integrado de transporte público eficiente redundaría en mayor seguridad y salud ocupacional, y más tiempo disponible para disfrutar de los espacios públicos. La vida cotidiana sería más saludable y digna.

Actividades como el festival josefino Transitarte, cuando los trenes no dan abasto, son la prueba de que cuando un país ofrece espacios seguros y brinda la forma de llegar, las personas estarán ahí.

Por eso, espero que el próximo gobierno priorice un transporte público y una planificación urbana centrada en las personas. Quiero ciudades que se puedan caminar y que inviten a quedarse, un transporte público que lleve al trabajo y que permita vivir y disfrutar de la ciudad, con sistemas de información inteligente para que nadie se pierda en el intento de subirse al bus que necesita.

El próximo gobierno debe saber que la movilidad y una ciudad habitable favorecen el bienestar social. Posponer estos cambios solo profundiza la desigualdad; no hay excusas para no poner este tema en el centro de la conversación.

Si desea conocer qué proponen los diferentes planes de gobierno sobre este u otros temas, puede consultar el nuevo chat “Votante Informado“.

Sara Abarca Calderón es estudiante de Periodismo en la Universidad de Costa Rica.