Política

La subasta de radio y TV le pasó una factura negativa a Rodrigo Chaves en redes sociales, según monitoreo de U Latina–Ibope

Monitoreo de conversación digital detectó que el tema generó una abundante conversación negativa contra Chaves

Por Sebastián Sánchez

El Campus Creativo de la Universidad Latina de Costa Rica (U Latina) y la firma especializada en monitoreo de pauta publicitaria, Kantar IBOPE Media, determinaron que la subasta de frecuencias de radio y televisión fue el hecho que generó más cuestionamientos generó en contra del presidente Rodrigo Chaves en redes sociales.








