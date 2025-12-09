La subasta de radio y TV le pasó una factura negativa a Rodrigo Chaves en redes sociales, según monitoreo de U Latina–Ibope

El Campus Creativo de la Universidad Latina de Costa Rica (U Latina) y la firma especializada en monitoreo de pauta publicitaria, Kantar IBOPE Media, determinaron que la subasta de frecuencias de radio y televisión fue el hecho que generó más cuestionamientos generó en contra del presidente Rodrigo Chaves en redes sociales.

La subasta que habría apagado decenas de emisoras le causó a Chaves un pico de 46,2% de opiniones negativas en la conversación digital, lo que constituye el tercer momento más crítico de su gobierno.

Los datos consta en el más reciente informe de la Universidad Latina y Kantar IBOPE Media, el cual abacó desde el 1.° de septiembre de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2025.

Hace casi un año, se había registrado otro pico negativo de un 47,7% cuando el gobierno decidió retirar la pauta publicitaria a los Chinaokes por su crítica al Ejecutivo. Hubo otro momento similar de críticas por el primer año de gobierno (47,6%), en abril del 2023.

El estudio de la U Latina determinó los momentos que han marcado en redes sociales la presidencia de Rodrigo Chaves. (Universidad Latina/Captura)

El gobierno de Rodrigo Chaves ordenó a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) subastar las frecuencias de radio y televisión. Esa decisión ha generado críticas de amplios sectores al considerar que los precios son desproporcionados.

Esta subasta fue suspendida por orden del magistrado de la Sala Constitucional, Paul Rueda, mientras se resuelve un amparo. Sin embargo, contra la subasta se han sumado amparos adicionales.

Los precios base definidos por la Sutel, según su informe técnico 08138-SUTEL-DGM-2025, fueron:

$386.000 por una frecuencia nacional FM en modalidad digital híbrida (IBOC).

por una frecuencia nacional FM en modalidad digital híbrida (IBOC). $1,6 millones por un canal nacional de televisión.

Comentarios hacia Rodrigo Chaves

El estudio también midió los comentarios en redes sociales sobre Rodrigo Chaves en el período de tiempo analizado (setiembre a noviembre). Los mensajes sobre el presidente son mas positivos que negativos, por leve margen. Un 45,3% están a favor y 40,% en contra.

“A su vez, se mantiene la tendencia de una valoración más favorable para la figura presidencial que para el resto del Poder Ejecutivo“, dice el informe. Los demás miembros del equipo reciben un solo un 23,1% de comentarios positivos y un 52,7% de comentarios negativos. Este análisis recopila la conversación en torno a los ministros, viceministros y otras figuras de la actual administración.

Además de la subasta, hubo otros dos momentos que marcaron la conversación digital sobre el presidente:

El proceso y votación de la solicitud del levantamiento de la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves por el presunto caso de concusión ( Caso BCIE-Cariñitos ). En esta la conversación favoreció al mandatario con un 51,9% de valoraciones positivas.

En esta la conversación favoreció al mandatario con un 51,9% de valoraciones positivas. El otro momento fue la solicitud del levantamiento del fuero de improcedibilidad al presidente Rodrigo Chaves por presunta beligerancia política, por parte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Conferencias de prensa

El estudio también midió el comportamiento de la audiencia en las conferencias de prensa de Casa Presidencial. El 1.º de octubre pasado, fue la última transmitida mediante las redes sociales de Presidencia, dado el inicio de la veda electoral ordenada por el TSE.

Según el estudio, los picos de audiencia fueron de más de 17.000 dispositivos conectados y más de 354.000 reproducciones en las primeras 48 horas de haber transmitido.

Sin embargo, posterior a la veda electoral, las transmisiones se trasladaron a las redes sociales de la diputada oficialista, Pilar Cisneros.

“Desde el traslado, en el mes de octubre, ha habido una reducción de un 76,5% en dispositivos promedio conectados, una disminución de un 58,8% en los picos de audiencia y una disminución del 45% en el alcance de dichas transmisiones en comparación con el desempeño que venía experimentando este tipo de transmisiones en el 2025″, dice el estudio.