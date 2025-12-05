El País

UNA: la subasta de frecuencias de radio y TV impulsada por el gobierno favorece el monopolio

Subasta fue suspendida por una orden de la Sala Constitucional

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
La UNA rechazó la subasta de frecuencias de radio y TV propuesta por la Sutel y el Ejecutivo.
La UNA rechazó la subasta de frecuencias de radio y TV propuesta por la Sutel y el Ejecutivo. (Diseño de Canva/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UNASutelfrecuencias de radio y TVsubasta
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.