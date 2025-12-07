Corrillos Políticos

Clientes de un conocido de Rodrigo Chaves tuvieron reuniones presidenciales para hablar de contratos públicos

Chaves y el abogado procuran normalizar las reuniones ante la opinión pública, aunque al exministro Luis Amador las calificó de anormales y denunció presiones ‘continuas y constantes’ por un contrato

Por Esteban Oviedo
El abogado Randall Chuken declaró tener cierta amistad con el presidente Rodrigo Chaves y confirmó reuniones de sus clientes con el mandatario.
El abogado Randall Chuken declaró tener cierta amistad con el presidente Rodrigo Chaves y confirmó reuniones de sus clientes con el mandatario. (Diseño de Canva/La Nación)







