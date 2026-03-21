Política

José María Figueres defiende el bombardeo de lanchas en el mar: ‘Hace años lo advertí’

En el 2017, Figueres lanzó la idea de proceder con los hundimientos durante un debate presidencial del PLN. Este 20 de marzo, Estados Unidos atacó una presunta narcolancha que derivó en la entrega de dos cadáveres y un herido en condición grave a las autoridades de Costa Rica

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Por Sebastián Sánchez
José María Figueres insiste en su idea de hundir presuntas narcolanchas. En 2017 la propuso y causó polémica.
José María Figueres insiste en su idea de hundir presuntas narcolanchas. En 2017 la propuso y causó polémica. (Canva/La Nación/AFP)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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