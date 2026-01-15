‘Hago responsable a este gobierno de cualquier cosa que me pase’: estas son las denuncias de Sergio Ortiz, sindicalista del ICE

Sergio Ortiz, presidente de la Asociación Sindical Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad (Acotel), sostiene que él figurará entre los próximos objetivos de una eventual persecución política del gobierno de Rodrigo Chaves y denunció que hace responsable a esta administración de cualquier cosa que le suceda a él o a su familia.

Así lo indicó durante una conferencia de prensa que realizó este jueves 15 de enero en la sede del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinaes), bajo el lema “Persecución política a voces críticas”, en la que estuvo acompañado por Stella Chinchilla, quien fue denunciada por la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) por un presunto plan para atentar contra la vida del mandatario.

“Hoy hago esta conferencia de prensa debido a que varios generadores de contenido ya se nos había advertido que la maquinaria de Casa Presidencial se venía sobre nosotros y estoy seguro de que tanto a Stella Chinchilla como a mí no nos sorprendió el tema de la acusación que le han montado a ella en estos días, y estoy seguro de que estoy dentro de los próximos objetivos de la persecución política de Casa Presidencial, la UEI (Unidad Especial de Intervención, de Presidencia) y la DIS para los próximos días o posterior a las elecciones”, afirmó.

Según Ortiz, la denuncia contra Chinchilla —por un presunto plan para atentar contra la vida del presidente— constituye un “montaje” y una instrumentalización de la DIS con fines políticos. Aunque aclaró que se trata de su opinión personal, sostuvo que el manejo del caso ha sido “vergonzoso” y cuestionó el procedimiento seguido por las autoridades de inteligencia.

Los cinco hechos que conoció en reuniones con jerarca de la DIS

Ortiz afirmó que durante reuniones sostenidas en el 2024 con Jorge Torres, actual jerarca de la DIS, conoció al menos cinco situaciones que calificó como “graves” y que, a su criterio, debieron ser investigadas por tratarse de asuntos de seguridad nacional.

Según Ortiz, el contacto inicial se dio tras llamar a Torres para expresar su oposición a la permanencia de la empresa de telecomunicaciones Huawei en el ICE, por lo que entre setiembre y noviembre de ese mismo año fue citado a las oficinas de la DIS, en la Sabana.

1. Visitas de personas vinculadas al narcotráfico

De acuerdo con Ortiz, Torres le indicó que, cuando fungía como ministro de Seguridad (entre mayo de 2022 y mayo de 2023), recibió en su despacho a Celso Gamboa, detenido desde junio de 2025 por presunto narcotráfico, así como a otras dos personas relacionadas con el narcotráfico.

Señaló que este hecho fue posteriormente confirmado por Torres en una comparecencia legislativa realizada el 26 de junio de 2025.

2. Reunión de Rodrigo Chaves con un ‘caco’

El jerarca de la DIS le habría comentado que, durante su gestión como ministro, encontró al presidente de la República reunido con una persona a la que identificó como vinculada al narcotráfico en Casa Presidencial.

“No me indicó el nombre de esa persona, pero sí me indicó que él por su responsabilidad como Ministro llamó aparte al Presidente de la República y le dijo: ‘señor Presidente es mi responsabilidad advertirle que usted está reunido con un caco’”, comentó.

A todo esto, Torres indicó que Rodrigo Chaves, dándole una palmada en la espalda, le respondió: “tranquilo Jorge, vamos a ver qué pasa, si le damos las llaves de la casa al ladrón”.

Rodrigo Chaves, Sergio Ortiz y Jorge Torres. (Foto: Archivo LN/Foto: Archivo LN)

3. Pérdida de acceso de la DIS a bases de datos de Migración

Otro punto señalado por Ortiz es que, según Torres, a la DIS se le habría eliminado el acceso a los sistemas de Migración y Extranjería. “Desconozco cuánto tiempo más permaneció esa situación o si aún está vigente, pero es un tema delicado”, afirmó el sindicalista.

4. Cancelación de un proyecto de comunicaciones de emergencia

Torres le habría relatado que, durante su paso por el Ministerio de Seguridad, se impulsó un proyecto para modernizar el sistema de comunicaciones de emergencia (trunking) de diferentes servicios de seguridad del país y la Cruz Roja, en el cual el ICE habría invertido cerca de un millón de dólares.

Sin embargo, dijo que el proyecto habría sido cancelado tras la llegada de Mario Zamora al ministerio.

5. Exclusión de la DIS en el proyecto de escáneres en APM Terminals

Finalmente, Torres le habría manifestado que la DIS no fue tomada en cuenta en el proyecto de implementación de escáneres en APM Terminals.

“Me comentó que para el proyecto de implementación de los escáneres en APM Terminals, una parte del mismo proyecto se llevaba a cabo en el edificio de Racsa, pero que a la DIS no se le tomó en cuenta para nada y sólo existía presencia de la UEI en dicho proyecto, y que eso era parte de cómo el gobierno había relegado a la DIS a cosas menores y temas menores”, comentó el líder sindical.

Ortiz cuestionó que, pese a la gravedad de estos hechos, no se tenga conocimiento de investigaciones formales al respecto.

“Sé que en este momento mi palabra contra la de don Jorge y probablemente don Jorge la va a negar, pero son temas muy específicos que yo no me pude inventar y no quiero guardarme esto en mi conciencia, más sabiendo que hoy Costa Rica se debate entre un futuro muy oscuro y una solución distinta, apegada a la democracia y a la honestidad”, agregó.

Solicitará protección al Ministerio Público

Ortiz concluyó sus declaraciones afirmando que puede ser perseguido, amenazado o violentado por todo lo que dijo, pero que quedarse callado sería dejar en evidencia de que Costa Rica está perdida. Además, culpó al gobierno de cualquier cosa que le pase a él o a sus seres queridos.

“Hago responsable a este gobierno, a la DIS y a la UEI, y a los fanáticos violentos que siguen a Rodrigo Chaves y a Laura Fernández, de cualquier cosa que me pase a mí o a mis seres queridos y, además, obviamente solicitaré protección del Ministerio Público inmediatamente”, mencionó.