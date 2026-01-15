Política

Sindicalista denuncia supuesta reunión de Rodrigo Chaves con un narco; fiscal general valora investigación

Carlo Díaz confirmó a La Nación que valora abrir una causa tras las declaraciones de Sergio Ortiz, sindicalista del ICE, quien afirma que el jefe de la DIS alertó al mandatario sobre la cita con un ‘caco’.

Por Christian Montero y Yucsiany Salazar

El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó a La Nación que valora abrir una investigación luego de que un líder sindical afirmó este jueves, en conferencia de prensa, que el presidente Rodrigo Chaves se habría reunido con un presunto narcotraficante en Casa Presidencial.








