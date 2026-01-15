Sindicalista denuncia supuesta reunión de Rodrigo Chaves con un narco; fiscal general valora investigación

El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó a La Nación que valora abrir una investigación luego de que un líder sindical afirmó este jueves, en conferencia de prensa, que el presidente Rodrigo Chaves se habría reunido con un presunto narcotraficante en Casa Presidencial.

Sergio Ortiz, presidente de la Asociación Sindical Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad (Acotel), reveló que fue citado a las oficinas de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en Sabana este entre setiembre y noviembre de 2024.

Según Ortiz, el contacto inicial se dio tras llamar a Jorge Torres, director de la DIS, para expresar su oposición a la permanencia de la empresa de telecomunicaciones Huawei en el ICE.

El sindicalista recordó que una de esas citas ocurrió el viernes 1.° de noviembre de 2024, donde fue atendido por Torres, a quien le habría explicado, desde su punto de vista técnico, las denuncias de supuesta corrupción que como sindicatos habían hecho en relación con las contrataciones de la empresa china.

“Imagino que para la DIS era un tema de seguridad nacional, lo que conversé con Jorge fue la misma información que brindé a la Asamblea Legislativa el 6 de diciembre en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Internacionales”, afirmó el sindicalista.

Ortiz agregó que: “coincidentemente después de esas reuniones, se dieron lo que ya todos conocemos como los seguimientos que se le hicieron a varios diputados con el tema Huawei”.

Según el sindicalista, la respuesta de Rodrigo Chaves a Jorge Torres fue: “tranquilo Jorge, vamos a ver qué pasa si le damos las llaves de la casa al ladrón”. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La reunión de Chaves y un presunto narcotraficante

Además del tema de telecomunicaciones, Ortiz aseguró que el jefe de la DIS le comentó una situación alarmante que habría ocurrido cuando Torres fungía como ministro de Seguridad (entre mayo de 2022 y mayo de 2023).

Sergio Ortiz narra cuando Jorge Torres le contó sobre supuesta reunión de Rodrigo Chaves con presunto sujeto vinculado al narco

“Don Jorge me comentó que él siendo ministro de Seguridad, es decir, entre mayo de 2022 y el 9 de mayo de 2023, encontró reunido al presidente de la República con un narco. No me indicó el nombre de esa persona, pero sí me indicó que él, por su responsabilidad como ministro, llamó a parte al presidente de la República y le dijo, señor presidente, es mi responsabilidad advertirle que usted está reunido con un caco".

A todo esto, indicó que Rodrigo Chaves le dijo, dándole una palmada en la espalda: “tranquilo Jorge, vamos a ver qué pasa, si le damos las llaves de la casa al ladrón”.

Estas declaraciones del sindicalista se dieron este jueves 15 de enero en una conferencia de prensa en la sede del Sindicato Nacional de Enfermería (Sinaes), bajo el lema “Persecución política a voces críticas”.

Ortiz sostuvo que figura entre los próximos objetivos de Casa Presidencial tras la denuncia de la DIS contra Stella Chinchilla, por un presunto plan para atentar contra la vida del mandatario.

“A varios creadores de contenido ya se nos había advertido que la maquinaria de Casa Presidencial se venía sobre nosotros”, indicó.

Valoración del Ministerio Público

Al ser consultado por este medio, el jefe del Ministerio Público, Carlo Díaz, explicó que ya tiene conocimiento de las declaraciones y se encuentra analizando lo dicho por Ortiz.

“De momento es apenas una valoración para determinar si hay mérito para abrir una investigación”, dijo el fiscal Díaz.

Este medio solicitó una versión del director de la DIS, Jorge Torres, quien hasta el momento no respondió a nuestra consulta.