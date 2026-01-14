Álvaro Ramos: la denuncia contra Stella Chinchilla es la repetición de un patrón de Rodrigo Chaves de perseguir a la gente

Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN, afirmó que la denuncia de la DIS contra Stella Chinchilla podría ser una cortina de humo.

Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), aseveró este miércoles que la denuncia de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) contra la activista Stella Chinchilla es “la repetición de un patrón de la administración de Rodrigo Chaves de perseguir a la gente”.

Stella Chinchilla negó las acusaciones en su contra de atentar contra la vida del presidente Rodrigo Chaves.

El martes 13 de enero, la DIS denunció a Chinchilla, de 62 años, por supuestamente preparar un plan para atentar contra la vida del presidente. Lo hizo con base en supuestos pantallazos de conversaciones de Whatsapp, cuya autoría es rechazada por la mujer.

Ramos, quien se presentó este miércoles a una conferencia de prensa ofrecida por la activista, advirtió de que el comportamiento de la administración Chaves podría llevar a Costa Rica “camino a una dictadura”.

Álvaro Ramos vivió un capítulo parecido en diciembre, cuando el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) le abrió un proceso a él y a su esposa porque una de sus hijas, de 8 años, apareció en un video en el que afirmaba que Rodrigo Chaves es un dictador. Posteriormente, el PANI archivó el expediente.

Stella Chinchilla sostiene que la denuncia podría estar vinculada con el desempeño de la candidata de Pueblo Soberano, Laura Fernández, en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Álvaro Ramos coincidió en que lo sucedido podría tratarse de una cortina de humo para disimular la falta de soluciones para el país.