Visita de Nayib Bukele al terreno de la ‘megacárcel’ de Rodrigo Chaves termina sin colocación de primera piedra

Aunque el acto con el presidente Bukele había sido anunciado como el inicio simbólico de las obras, la actividad se concentró en resaltar el modelo de seguridad salvadoreño y en exhortar a Costa Rica a replicarlo

Por Aarón Sequeira
El presidente Nayib Bukele se retiró del sitio donde se construirá el CACCO, sin colocar la primera piedra, como se había anunciado.
El presidente Nayib Bukele se retiró del sitio donde se construirá el CACCO, sin colocar la primera piedra, como se había anunciado. (Alonso Tenorio/La Nación)







Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

