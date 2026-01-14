Visita de Nayib Bukele al terreno de la ‘megacárcel’ de Rodrigo Chaves termina sin colocación de primera piedra

El presidente Nayib Bukele se retiró del sitio donde se construirá el CACCO, sin colocar la primera piedra, como se había anunciado.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, concluyó este miércoles su visita al complejo penitenciario La Reforma, donde el gobierno de Rodrigo Chaves planea construir la llamada megacárcel, sin que se realizara la anunciada colocación de la primera piedra ni ningún otro acto simbólico de inicio de obras.

Una semana antes, el 7 de enero, la diputada Pilar Cisneros, jefa de la fracción oficialista, indicó a los medios de comunicación que la visita de Bukele a Costa Rica tenía como propósito participar en la colocación de la primera piedra, a partir de la cual comenzarían a contarse los 195 días que, según el Poder Ejecutivo, tomaría levantar la nueva estructura carcelaria destinada a albergar a 5.100 reclusos de alta peligrosidad.

Sin embargo, ese acto no se llevó a cabo. La actividad estuvo dedicada a resaltar los logros del gobierno de Bukele en materia de seguridad en El Salvador y llamar a las autoridades costarricenses para que sigan el ejemplo del país vecino, que permanece bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022 y cuyo modelo ha sido cuestionado por organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos.

Consultada al respecto, Cisneros argumentó que se retiró antes de que finalizara el acto oficial, para incorporarse a la sesión del plenario de la Asamblea Legislativa, por lo que desconocía si se realizó la colocación de la primera piedra. “No lo sé, no lo vi. Hazle la consulta al Ministerio de Comunicación”, agregó la vocera oficialista.

El presidente Bukele arribó a la 1:12 p. m. al terreno donde se levantará el Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (Cacco). Tras su llegada, fue recibido por Chaves y ambos se dirigieron a un escenario flanqueado por dos pantallas laterales de aproximadamente cinco metros cada una.

Detrás del escenario se encontraban el vehículo conocido como “La Bestia”, una lancha con tres motores fuera de borda y un helicóptero. La audiencia fueron principalmente oficiales de la Policía Penitenciaria y de otros cuerpos de seguridad pública.

En el sitio también había maquinaria pesada destinada realizar movimientos de tierra para preparar las obras constructivas.

Noticia en desarrollo.