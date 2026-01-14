Celso Gamboa sobre su vida en La Reforma: ‘He aprendido a pelear’

Celso Gamboa afirmó que Estados Unidos le cancelaría visas a su familia si lo condenan por narcotráfico.

El exmagistrado Celso Gamboa aprovechó este martes su oportunidad de declarar, en el inicio del juicio en su contra por su viaje a Panamá con Juan Carlos Bolaños, para describir cómo ha sido su vida en Máxima Seguridad de La Reforma, desde que fue detenido en junio, a solicitud de la justicia estadounidense.

Gamboa declaró luego de que el Ministerio Público solicitó aplicar el criterio de oportunidad para suspender la acción penal en esta causa, y así agilizar su extradición hacia Estados Unidos por presunto narcotráfico, que se concretaría solo si no le quedan causas pendientes en Costa Rica.

El debate quedó suspendido y el lunes el Tribunal anunciará si acoge o no la petición del fiscal Christopher Moreno.

El exministro de Seguridad aseguró que su derecho de defensa en el proceso se ha visto limitado por las condiciones “lúgubres” que enfrenta en la cárcel.

“He aprendido a sobrevivir a la fuerza, he aprendido a pelear, he aprendido a hacer cosas que no hacía desde que estaba en la escuela o en el colegio, a hacer cosas graves en La Reforma, porque ahí se impone la ley del más fuerte. Hay que hacerlo así”, manifestó Gamboa ante el Tribunal Penal de Goicoechea.

“Eso me tiene cansado, a la hora de dormir hay que tener cuidado, a la hora de ir al baño hay que tener cuidado. La cantidad de apuñalamientos que hay en Máxima Seguridad, de intentos de suicidio, de personas que intentan asesinar a otras, es altísimo”, agregó.

Gamboa indicó que acepta el criterio de oportunidad mientras aguarda la resolución del Tribunal de Apelación de Goicoechea sobre su extradición, así como la de Edwin López (alias Pecho de Rata) y Jonathan Álvarez (alias Gato).

Asimismo, mostró preocupación de que la justicia costarricense no le ayude a evitar la condena de cadena perpetua si llega a ser juzgado en Estados Unidos. Añadió que esto podría llevar a que el gobierno estadounidense le cancele la visa a sus familiares y no pueda volver a ver a sus hijos.

Su abogado, Michael Castillo, declaró a la prensa, después de finalizada la audiencia, que el Ministerio Público presentó la solicitud de criterio de oportunidad antes de que iniciara el juicio formalmente, por lo que no debería existir ningún obstáculo para que el Tribunal lo acepte.

Además, negó que Gamboa esté resignado a enfrentar la extradición.

“Él está siendo objetivo con la solicitud que ha hecho la Fiscalía, está viendo a futuro la posibilidad de lo que pueda resolver el Tribunal de Apelación; sin embargo, yo no le llamaría resignado, simplemente está empático con todo lo que está pasando”, afirmó Castillo.