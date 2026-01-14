Sucesos

Celso Gamboa sobre su vida en La Reforma: ‘He aprendido a pelear’

Exmagistrado afirmó que acepta la solicitud de criterio de oportunidad de la Fiscalía, pero alegó que lo hace por las condiciones que enfrenta en prisión

Por Yeryis Salas
El exmagistrado Celso Gamboa Sánchez afirmó durante el juicio que se lleva a cabo esta tarde en los Tribunales de Justicia de San José por un supuesto delito de uso de documento falso que está “aprendiendo a hacer recursos de revisión con Ojos Bellos”.
Celso Gamboa afirmó que Estados Unidos le cancelaría visas a su familia si lo condenan por narcotráfico. (Mayela López)







