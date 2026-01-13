Tribunal anunciará el lunes si suspende acción penal contra Celso Gamboa por viaje a Panamá

Los jueces anunciarán el lunes su decisión sobre el criterio de oportunidad.

La acción penal por presunto cohecho propio contra Celso Gamboa, por el viaje a Panamá con el empresario Juan Carlos Bolaños, podría suspenderse si el Tribunal Penal de Goicoechea acepta el criterio de oportunidad planteado por el Ministerio Público.

El ente acusador presentó la solicitud el viernes y este martes el fiscal Christopher Moreno presentó los argumentos ante los jueces, quienes indicaron que el lunes anunciarán su decisión.

Moreno explicó que si bien ya había pasado el plazo establecido en el Código Procesal Penal para presentar el criterio de oportunidad, este se trata de un plazo ordenatorio y no perentorio, es decir, que el incumplimiento del plazo no implica la suspensión del acto.

La solicitud fue respaldada por la Procuraduría General de la República (PGR), y el mismo Celso Gamboa afirmó ante el Tribunal que aceptaría la suspensión del proceso penal.

Esto implicaría que el exmagistrado ya no tendría causas pendientes en el país y podría enfrentar la extradición a Estados Unidos por presunto narcotráfico, según lo que determine el Tribunal de Apelación que analiza los recursos presentados por Gamboa y los otros extraditables, Edwin López, alias Pecho de Rata, y Jonathan Álvarez, alias Gato.