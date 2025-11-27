Sucesos

Natalia Gamboa: Supuestos hechos acusados a Celso Gamboa no ocurrieron en Estados Unidos

Hermana y defensora de Celso Gamboa aseguró en audiencia de apelación que la extradición no procede porque el supuesto narcotráfico ocurrió en Costa Rica

Por Yeryis Salas
Juicio de apelaciones en el caso de Celso Gamboa y los extraditables
Natalia Gamboa detalló los argumentos para apelar la extradición de su hermano. A su lado, el abogado de Jonathan Álvarez, (shu)







