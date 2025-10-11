Celso Gamboa, Pecho de Rata y Jonathan Álvarez apelan extradición

Un juez de la República autorizó la extradición a Estados Unidos de Celso Gamboa, Pecho de Rata y Jonathan Álvarez.

Los abogados defensores de Celso Gamboa, Edwin López, alias Pecho de Rata, y Jonathan Álvarez, alias Gato, apelaron la resolución de este martes que avaló su extradición hacia Estados Unidos, para enfrentar una causa por supuesto narcotráfico.

La apelación en favor de Gamboa fue presentada este viernes por su abogado Michael Castillo, junto a su hermana y también defensora, Natalia Gamboa, quien no detalló los argumentos de la apelación e indicó que no daría declaraciones luego de asistir al juicio en el que su hermano resultó absuelto por un supuesto uso de documento falso.

Por su parte, Andy Jack Sánchez, defensor de López y Álvarez, aseguró a La Nación que este viernes por la tarde presentó la apelación ante el Tribunal Penal de San José, al cumplirse el tercer y último día del plazo permitido.

Los recursos luego pasarán al Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, el cual tiene 15 días hábiles para resolverlos (tres semanas aproximadamente).

Sánchez explicó que uno de los principales motivos de la apelación sería, lo que él considera un erróneo razonamiento referente a la reforma del artículo 32 de la Constitución Política, aprobada en mayo por los diputados y que permitió la extradición de costarricenses en casos de tráfico internacional de drogas o terrorismo.

Asimismo, aseguró que el país no está aplicando la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en su artículo 22, inciso 5, indica que “nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo”.

López y Gamboa fueron detenidos el 23 de junio a solicitud del Gobierno de Estados Unidos, mientras que Álvarez fue detenido dos días después.

Según las autoridades estadounidenses, Gamboa habría utilizado sus conexiones dentro del gobierno para vender información de investigaciones sobre narcotráfico a los grupos que eran perseguidos en esas mismas pesquisas.

“Gamboa colaboró con narcotraficantes en todo Costa Rica, sobornando a policías y funcionarios gubernamentales para facilitar el transporte de cocaína. Trabajó con numerosos narcotraficantes en Costa Rica”, incluyendo a Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca; Alejandro Antonio James Wilson, alias Turesky; Alejandro Arias Monge, alias Diablo y también Pecho de Rata, detalla un reporte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Este martes, el Tribunal Penal de San José avaló la extradición en su modalidad diferida, es decir, que primero los tres hombres deberán enfrentar las causas pendientes en Costa Rica.

El fiscal general, Carlo Díaz, conversó este viernes con Gamboa y sus dos abogados sobre la posibilidad de agilizar los dos procesos que aún debe enfrentar el exmagistrado. Uno de ellos es el expediente 18-000075-0033-PE por el supuesto delito de tráfico de influencias, el cual tiene programada la audiencia preliminar para el 15 de diciembre, mientras que el expediente 17-000015-033-PE se encuentra señalado para juicio el 5 de enero del 2026 por supuesto cohecho propio.

En el caso de Pecho de Rata, él tiene dos causas pendientes: los expedientes 15-000026-1322-PE y 25-000036-1322-PE, ambos por presunta legitimación de capitales, mientras que Álvarez es investigado también por legitimación, en el Caso Venus, dentro del expediente 23-000191-0042-PE.

Díaz indicó que, como en el Caso Venus aún no se ha planteado la acusación, el Ministerio Público podría recurrir al criterio de oportunidad para suspender la persecución penal y lograr que la extradición de Álvarez sea más pronta.

Agregó que con la defensa de Pecho de Rata no ha habido conversaciones, pero que se podría plantear un trato similar al que se propuso a la defensa de Gamboa.

El criterio de oportunidad está normado en el artículo 22 del Código Procesal Penal, y permite que Ministerio Público no continúe una investigación o una acusación en cuatro escenarios.

Uno de ellos, que la pena que pueda imponerse “carezca de importancia” frente a penas que el imputado podría enfrentar en un procedimiento tramitado en el extranjero.