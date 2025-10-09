¿Existen vías para acelerar la extradición de Celso Gamboa?

Un juez de la República autorizó la extradición a Estados Unidos de Celso Gamboa, Pecho de Rata y Jonathan Álvarez.

Si bien el Tribunal Penal de San José ordenó que Celso Gamboa, Edwin López (alias Pecho de Rata) y Jonathan Álvarez sean extraditados hasta que finalicen sus causas pendientes en Costa Rica, un mecanismo legal podría acelerar su traslado a Estados Unidos para enfrentar la investigación por presunto narcotráfico.

Se trata del criterio de oportunidad, establecido en el Código Procesal Penal.

El artículo 22 de dicha ley permite al Ministerio Público no continuar una investigación o una acusación en cuatro escenarios.

Uno de ellos, que la pena que pueda imponerse “carezca de importancia” frente a penas que el imputado podría enfrentar en un procedimiento tramitado en el extranjero.

“La doctrina costarricense ha explicado que esta norma tiene su origen en las dificultades que han existido para extraditar a una persona que está enfrentando al mismo tiempo un proceso penal en Costa Rica”, explicó el abogado penalista Rodolfo Brenes.

Contra el exmagistrado y exministro Gamboa se tramitan aún tres causas, contra Pecho de Rata se tramitan dos y contra Álvarez una (el conocido Caso Venus por legitimación de capitales).

No obstante, el artículo 24 Código Procesal Penal limita la aplicación de esta figura, al indicar que “los criterios de oportunidad podrán solicitarse hasta antes de que se formule la acusación del Ministerio Público“. Abogados penalistas consultados por La Nación difieren en la interpretación de esta norma.

Andrés Pérez González afirmó que el hecho de que el Ministerio Público haya terminado la acusación no le impide reformarla dentro de la etapa intermedia y, por ejemplo, considerar que procede un sobreseimiento que ponga fin a la causa. Para Pérez, la ley se refiere al periodo límite que tiene la Fiscalía para cambiar la acusación, y no al momento en que la tenga lista en una primera instancia.

Criterio similar sostuvieron Rodolfo Brenes y Erick Gatgens.

Bajo esta interpretación, el Ministerio Público podría aplicar el criterio de oportunidad en la causa contra Gamboa por presunto tráfico de influencias, por supuestamente haber contactado a diputados con el objetivo de incidir en la decisión sobre su destitución como magistrado, pues en este caso la audiencia preliminar no se ha realizado, y está programada para el 15 de diciembre.

De igual forma, Gamboa sí tendría que enfrentar el juicio programado para el 5 de enero del 2026 por presuntamente aceptar como dádiva un viaje a Panamá, pues ya se superó la etapa intermedia y la Fiscalía no puede reformar la acusación.

Otros abogados que solicitaron no ser identificados consideraron que el artículo 24 del Código Procesal Penal no abre la opción al Ministerio Público de cambiar la acusación, y la audiencia preliminar por supuesto tráfico de influencias sí debería realizarse.

En lo que coincidieron todos los expertos consultados es que el criterio de oportunidad sí aplicaría en investigaciones donde aún no se ha elaborado la acusación, como el Caso Venus contra Jonathan Álvarez, quien es sospechoso de pertenecer a una red criminal supuestamente dedicada a lavar dinero del narcotráfico por medio de una subasta ganadera en Pijije de Bagaces, Guanacaste, entre otras actividades.