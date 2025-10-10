Fiscal general se reúne con Celso Gamboa y abogados defensores para agilizar proceso de extradición

El fiscal general de la República confirmó que mantiene reuniones con el exmagistrado Celso Gamboa y sus abogados defensores para agilizar proceso de extradición.

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, manifestó que sostuvo una reunión con el exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y con su abogada y hermana, Natalia Gamboa, para negociar una posible agilización del proceso de extradición a Estados Unidos.

“La idea es tratar de ver, dentro de las posibilidades que el sistema jurídico permite, cómo agilizar los procesos pendientes”, dijo Díaz. El jerarca confirmó que Gamboa se ha mostrado anuente a iniciar conversaciones y negociar, aunque todavía están en una etapa muy inicial.

El Tribunal de Juicio de San José autorizó, el pasado 7 de octubre, la extradición de Gamboa Sánchez para que enfrente en Texas la causa por presunto tráfico internacional de drogas.

El juez William Serrano Baby, quien emitió la resolución, avaló la extradición diferida, es decir, que se ejecuta hasta que los acusados enfrenten las causas penales que tienen pendientes en nuestro país.

Gamboa afronta un juicio por presunto uso de documento falso y falsificación de documentos, en los Tribunales de San José. El debate ya está en su etapa de conclusiones.

Además, tiene pendiente una causa por el supuesto delito de tráfico de influencias. La audiencia preliminar está señalada para el 15 de diciembre de 2025 en el Juzgado Penal de Hacienda.

La tercera causa, aún sin resolver, se tramita en el expediente 17-000015-033-PE por el cargo de cohecho propio. Esta se encuentra señalada para juicio en el Tribunal Penal de Hacienda del 5 al 30 de enero de 2026. La Fiscalía sostiene que Gamboa, cuando era magistrado de la Sala Tercera, habría aceptado como dádiva un viaje a Panamá.

Díaz manifestó, en declaraciones a varios medios, que retomar la extradición voluntaria es parte de lo que busca, pero para eso Gamboa tendría que expresar su voluntad y, una vez que se finalicen los procesos que tiene pendientes, buscar una extradición temporal, que avala la extradición para que sea juzgado en el país requirente y luego regresar a Costa Rica para cumplir su pena.