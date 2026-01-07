Sucesos

Extradición de Celso Gamboa podría acelerarse tras decisión de Juzgado Penal

Jueza penal de Hacienda suspendió proceso a solicitud de la Fiscalía para aligerar eventual traslado del exmagistrado a Estados Unidos

Por Yeryis Salas
22/01/2020, San José, tribunales de Goicoechea, inicia el juicio en contra de Johny Araya, Berenice Smith y Celso Gamboa, por tráfico de influencias. Fotografía José Cordero
Celso Gamboa fue arrestado en junio a solicitud de Estados Unidos. (Jose Cordero)







Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.