Extradición de Celso Gamboa podría acelerarse tras decisión de Juzgado Penal

El proceso de extradición a Estados Unidos del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez tiene un obstáculo menos. A mediados del mes pasado, el Juzgado Penal de Hacienda aceptó la solicitud del Ministerio Público de suspender la causa pendiente por presuntas llamadas a los diputados que iban a votar su destitución de la Corte Plena, en el 2018.

En diciembre, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) planteó esa suspensión, conocida como criterio de oportunidad, a la jueza Katherine Elizondo Tenorio, quien tramita el expediente 18-000075-0033-PE por supuesto tráfico de influencias.

Al paralizar ese proceso, Gamboa tendría una causa pendiente menos en Costa Rica que retrase su eventual traslado a Estados Unidos, donde debe enfrentar una acusación por narcotráfico.

Desde octubre, el Tribunal Penal de San José ordenó la extradición diferida para Gamboa, Edwin López (alias Pecho de Rata) y Jonathan Álvarez (alias Gato) por este presunto delito, es decir, que deben esperar a que se resuelvan sus causas pendientes en Costa Rica antes de enfrentar a la justicia estadounidense.

El criterio de oportunidad lo establece el Código Procesal Penal, el cual permite al Ministerio Público no continuar una investigación o una acusación en cuatro escenarios. Uno de ellos, que se invocó en este caso, es que la pena que pueda imponerse “carezca de importancia” frente a condenas que el imputado podría enfrentar en un procedimiento tramitado en el extranjero.

Este medio pidió una reacción a Michael Castillo, abogado de Gamboa, pero al cierre de edición no había respondido la consulta.

Los tres hombres, detenidos en junio del año pasado tras una investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA), enfrentan una acusación en el Distrito Este de Texas, Estados Unidos, por presunta conspiración y presunta fabricación y distribución de cocaína “a sabiendas de que sería ilegalmente importada a Estados Unidos”.

La defensa de los extraditables apeló la resolución de octubre, y el 26 de noviembre expusieron sus criterios al Tribunal de Apelación, el cual aún no ha emitido un fallo.

Ese día, Celso Gamboa declaró de forma privada, pero su hermana y defensora, Natalia Gamboa, aseguró en forma pública a los jueces que los presuntos delitos atribuidos al exministro de Seguridad habrían ocurrido solo en Costa Rica, por lo que no hay razón para que sea extraditado a Estados Unidos.

“En ningún momento Costa Rica ha firmado una reforma constitucional donde dice, ‘todos los hechos de narcotráfico que hayan ocurrido en este país, los que no pudimos investigar, los que no pudimos condenar antes y en el futuro van a ser juzgados de ahora en adelante por Estado Unidos’”, indicó la abogada.

La oficina de prensa del Poder Judicial detalló a La Nación que el expediente por tráfico de influencias se mantendrá suspendido hasta 15 días después de que la sentencia en el extranjero adquiera firmeza, en caso de que la extradición se concrete. En ese punto, el Ministerio Público podría pedir reanudar el proceso, o en caso contrario, el Juzgado deberá resolver en forma definitiva si el proceso continúa o se suspende.

De igual forma, si el Tribunal de Apelación rechazara la extradición, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción confirmó que se reactivaría la causa 18-000075-0033-PE contra Gamboa.

La causa suspendida

Los hechos acusados en ese expediente fueron denunciados en abril del 2018 por los entonces diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC), Marcela Guerrero y Marco Vinicio Redondo, quienes afirmaron que Gamboa les pidió que no asistieran a la sesión del plenario legislativo en la que se iba a votar su destitución como magistrado de Sala Tercera.

Finalmente, los legisladores destituyeron a Gamboa ante solicitud de la Corte Plena, luego de que un procedimiento disciplinario estableciera que el entonces magistrado se “interesó indebidamente” en asuntos judiciales del empresario señalado en el caso del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.

Además, se le imputó el haber viajado a Panamá en el mismo vuelo que Bolaños, tanto de ida como de vuelta.

Justamente por el viaje a Panamá, este martes 13 de enero iniciará en Goicoechea el juicio contra Gamboa por presunto cohecho propio. Según la Fiscalía, él habría recibido el tiquete como dádiva para no inhibirse de resolver la solicitud de desestimación en Sala Tercera de una causa contra los exdiputados Víctor Morales Zapata, Otto Guevara y Wálter Céspedes Salazar, por un presunto delito de tráfico de influencias en favor de Bolaños.