Extraditable Celso Gamboa declara de forma privada en audiencia de apelación

Celso Gamboa declara, desde este miércoles por la mañana, en la audiencia de apelación que atiende reclamos por el proceso de extradición en su contra. Sus imágenes dentro del recinto están prohibidas.

El extraditable Celso Gamboa Sánchez inició cerca de las 10:30 a. m. de este miércoles, de forma privada, su declaración ante los jueces que estudian su apelación, en los Tribunales de Goicoechea.

El exministro de Seguridad y exmagistrado de Sala Tercera tiene 40 minutos para exponer sus argumentos.

A solicitud de su defensa, Natalia Gamboa y Michael Castillo, el Tribunal determinó que las declaraciones de Gamboa no estarían abiertas a la prensa. No se ha detallado si toda la audiencia seguirá de esta manera.

La audiencia estaba programada para iniciar a las 8 a. m., pero se retrasó cuando la defensa solicitó que la misma fuera privada. Al sitio se presentaron Gamboa y Álvarez, mientras que Pecho de Rata está ausente porque su abogado, Andy Jack Sánchez Porras se encuentra en el juicio del Caso Fénix.

Los tres extraditables presentaron cinco recursos de apelación a la resolución del 7 de octubre del juez William Serrano Baby. Uno fue planteado a favor del exmagistrado Gamboa por su hermana y abogada defensora, Natalia Gamboa Sánchez, y por el licenciado Michael Castillo Delgado.

Otro fue interpuesto por el propio Celso Gamboa, en ejercicio de su defensa material. A estos se suma una apelación presentada en favor de López Vega y Álvarez Alfaro por su abogado defensor Sánchez Porras.

López, por su parte, presentó otro recurso mediante un escrito autenticado por la licenciada Marylin Rodríguez Mena. La quinta apelación la interpuso el abogado Rafael Gairaud Salazar en representación de Álvarez Alfaro.