Sucesos

Extraditable Celso Gamboa declara de forma privada en audiencia de apelación

Audiencia se realiza en el Tribunal de Sentencia de Apelación de Goicoechea

Por Yeryis Salas
Celso Gamboa llega a la Fiscalía de Fraudes para rendir declaraciones por un supuesto tráfico de influencias. Foto: José Cordero
Celso Gamboa declara, desde este miércoles por la mañana, en la audiencia de apelación que atiende reclamos por el proceso de extradición en su contra. Sus imágenes dentro del recinto están prohibidas.







ExtradiciónCelso Gamboa
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

