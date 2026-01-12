Sucesos

Fiscal general sobre Celso Gamboa: ‘vamos a prescindir del ejercicio de la acción penal para privilegiar la extradición’

Exmagistrado enfrentará nuevo juicio este martes.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Celso Gamboa llega a la Fiscalía de Fraudes para rendir declaraciones por un supuesto tráfico de influencias. Foto: José Cordero
El exmagistrado Celso Gamboa tiene programado para este martes un juicio por cohecho propio.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Celso Gamboa extradiciónFiscal general extradición Celso Gamboa
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.