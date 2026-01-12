Fiscal general sobre Celso Gamboa: ‘vamos a prescindir del ejercicio de la acción penal para privilegiar la extradición’

El Ministerio Público presentó el viernes anterior una nueva solicitud de criterio de oportunidad en el caso del exmagistrado Celso Gamboa, con el objetivo de agilizar su proceso de extradición a Estados Unidos y eliminar cualquier obstáculo judicial que retrase el traslado al país norteamericano donde se le acusa por delitos de tráfico de drogas.

La petición fue confirmada este lunes a La Nación por el fiscal general, Carlo Díaz, quien explicó que la solicitud se presentó para el proceso que inicia este martes en los tribunales de Goicoechea, donde Gamboa enfrenta un nuevo debate por presunto cohecho propio, relacionado con un viaje a Panamá que Gamboa habría recibido como dádiva en octubre de 2016, cuando integraba la Sala Tercera, por parte del empresario Juan Carlos Bolaños, principal imputado en el caso conocido como Cemento chino.

“Vamos a prescindir del ejercicio de la acción penal para privilegiar la extradición. Lo que pretendemos es agilizar el proceso”, afirmó el jerarca.

Según Díaz, si el tribunal acoge la solicitud de la Fiscalía, se suspendería el ejercicio de la acción penal y ya no existiría ninguna causa que atrase la extradición del exministro de Seguridad", detalló.

El fiscal general recordó que aún está pendiente la resolución de una apelación presentada por la defensa de Gamboa contra la autorización de extraditar al también exdirector de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS). Sin embargo, “si esta solicitud (el criterio de oportunidad) se llega a acoger y queda firme, entonces ya no existiría ningún obstáculo para que se dé la extradición de don Celso y por eso es que se presentó”, reiteró Díaz.

El jerarca reconoció que la petitoria se presenta fuera de los plazos establecidos por el Código Procesal Penal, que contempla dos momentos para aplicar criterios de oportunidad: antes de formular la acusación o durante la audiencia preliminar, que fue la figura utilizada en una causa anterior. “En este caso estamos fuera de esos tiempos, pero era por situaciones que desconocíamos y eso es parte del argumento que le estamos dando al tribunal para que ellos acojan este criterio de oportunidad fuera de esos dos tiempos”, justificó el fiscal, quien argumentó ante el tribunal que se trata de plazos ordenatorios y no perentorios, por lo que es posible aplicar el criterio en estas circunstancias.

Díaz aclaró que no ha habido negociaciones formales con la defensa de Gamboa, ya que la aplicación del criterio de oportunidad no depende de ellos, es una solicitud que plantea la Fiscalía en la cual le van a dar audiencia a las demás partes y luego será una decisión del tribunal.

La petición aplica únicamente para Celso Gamboa en este proceso específico, aunque en la causa figura el empresario Juan Carlos Bolaños y uno de sus hermanos. El fiscal general advirtió que cualquier resolución judicial puede ser apelada por las partes, incluyendo la defensa de Gamboa, lo que podría prolongar el proceso.

Este medio solicitó una reacción a la defensa de Gamboa para conocer las consideraciones sobre la petición del Ministerio Público, pero no se obtuvo respuesta.