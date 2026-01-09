Fiscalía pide frenar otro juicio contra Celso Gamboa para agilizar su extradición a Estados Unidos

Celso Gamboa fue magistrado y ministro de Seguridad. Ahora es un extraditable a Estados Unidos.

El Ministerio Público presentó este viernes ante el Juzgado Penal de Hacienda un criterio de oportunidad con el fin de frenar una causa que se sigue contra el exmagistrado Celso Gamboa y así agilizar su proceso de extradición a Estados Unidos.

La información fue confirmada por una fuente judicial a La Nación. El expediente corresponde a una investigación por presunto cohecho propio, relacionada con un viaje a Panamá que Gamboa habría recibido como dádiva en octubre de 2016, cuando integraba la Sala Tercera, por parte del empresario Juan Carlos Bolaños, figura central del caso conocido como Cemento chino.

En este expediente también figuran como imputados Juan Carlos Bolaños y su primo, Javier Rojas Segura, quien se desempeñaba como gerente general del conglomerado empresarial. Ambos enfrentan cargos por el presunto delito de penalidad del corruptor: Bolaños bajo la figura de cohecho propio y Rojas Segura en condición de supuesto cómplice.

De acuerdo con el expediente 17-000015-033-PE, la supuesta dádiva habría sido entregada a Gamboa con el objetivo de que no se apartara de conocer una solicitud de desestimación en la Sala Tercera, relacionada con una causa por presunto tráfico de influencias contra los exdiputados Víctor Morales Zapata, Otto Guevara y Wálter Céspedes Salazar, vinculada a intereses de Bolaños.

Según publicó La Nación este mismo viernes, el arranque de este juicio está previsto para el próximo martes 13 de enero; sin embargo, podría frenarse si el Juzgado acoge la solicitud de la Fiscalía.

El criterio de oportunidad lo establece el Código Procesal Penal, el cual permite al Ministerio Público no continuar una investigación o una acusación siempre que se cumpla alguno de los escenarios establecidos en esa norma.

Al paralizar ese proceso, Gamboa tendría una causa pendiente menos en Costa Rica que retrase su eventual traslado a Estados Unidos, donde debe enfrentar una acusación por supuesto narcotráfico.

El exmagistrado y exministro de Seguridad también afrontaba otra investigación por presunto tráfico de influencias, al atribuírsele haber solicitado en 2018 a varios diputados que se ausentaran de la sesión del plenario legislativo en la que se votaría su destitución como magistrado de la Sala Tercera. Esa gestión habría ocurrido luego de los cuestionamientos por el viaje a Panamá y por su supuesta intervención indebida en asuntos judiciales relacionados con el empresario.

Sin embargo, en diciembre pasado el Ministerio Público solicitó la aplicación de un criterio de oportunidad, el cual fue avalado por el Juzgado Penal de Hacienda, con el fin de suspender el proceso y permitir que Gamboa enfrente el trámite de extradición.

Colaboró en esta información Yeryis Salas.