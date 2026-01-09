Celso Gamboa enfrentará un nuevo juicio a partir de este martes 13 de enero

El exmagistrado Celso Gamboa enfrentará en el Tribunal Penal de Goicoechea, a partir de este martes, el último juicio pendiente que tiene en Costa Rica mientras enfrenta su proceso de extradición hacia Estados Unidos por supuesto narcotráfico.

Se trata de una causa por presunto cohecho propio, por un viaje a Panamá que Gamboa habría recibido como dádiva en octubre del 2016, cuando era magistrado de Sala Tercera, por parte del empresario señalado en el caso del cemento chino, Juan Carlos Bolaños.

Bolaños también es imputado en esta causa junto a su primo, Javier Rojas Segura, quien fungía como gerente general del grupo empresarial. Ellos son procesados por un supuesto delito de penalidad del corruptor bajo la modalidad de cohecho propio y por presunta penalidad del corruptor en calidad cómplice, respectivamente.

Según el expediente 17-000015-033-PE, Gamboa habría recibido la dádiva para no inhibirse de resolver la solicitud de desestimación en Sala Tercera de una causa contra los exdiputados Víctor Morales Zapata, Otto Guevara y Wálter Céspedes Salazar, por un presunto delito de tráfico de influencias en favor de Bolaños.

El exmagistrado y exministro de Seguridad enfrentaba también una causa por tráfico de influencias, por presuntamente pedirle a diputados en el 2018 que no asistieran a la sesión del plenario legislativo en la que se iba a votar su destitución como magistrado de Sala Tercera, tras ser cuestionado por el viaje a Panamá y por interesarse “indebidamente”en asuntos judiciales del empresario Bolaños.

No obstante, el Ministerio Público pidió en diciembre un criterio de oportunidad, que fue acogido por el Juzgado Penal de Hacienda, para suspender la causa y que así Gamboa pueda enfrentar la extradición hacia Estados Unidos, proceso que se encuentra a la espera de una resolución del Tribunal de Apelación.