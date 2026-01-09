Sucesos

Celso Gamboa enfrentará un nuevo juicio a partir de este martes 13 de enero

Exmagistrado fue acusado por cohecho propio tras aceptar un viaje a Panamá pagado presuntamente por Juan Carlos Bolaños

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
Celso Gamboa es señalado por supuesto narcotráfico por la justicia estadounidense. (Luis Navarro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Celso GamboaCohecho propioJuan Carlos Bolaños
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.