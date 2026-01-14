Política

Exgerente del INS revela prohibición para pautar con ‘La Nación’, ‘Teletica’ y ‘CR Hoy’: lea sus palabras

Monge afirmó que la presidenta del INS justificaba la decisión señalando que ‘simplemente había directrices’

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez, Natasha Cambronero, y Óscar Rodríguez
LUis Fernando Monge INS
El exgerente del INS, Luis Fernando Monge, reveló presiones para no pautar con tres medios. (Asamblea Legislativa/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Luis Fernando MongeINSgerente general INSGabriela ChacónCasa Presidencial
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.