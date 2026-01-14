Exgerente del INS revela prohibición para pautar con ‘La Nación’, ‘Teletica’ y ‘CR Hoy’: lea sus palabras

El exgerente del INS, Luis Fernando Monge, reveló presiones para no pautar con tres medios.

El exgerente general del Instituto Nacional de Seguros (INS), Luis Fernando Monge, reveló que recibió instrucciones para que esa institución no pautara con La Nación, Teletica y CR Hoy.

En declaraciones brindadas a este medio, Monge aseguró que estaba “prohibido” pautar en esos tres medios. El exfuncionario no precisó desde cuándo se giró la instrucción, indicó que fue “desde hace rato”.

Al ser consultado sobre si la orden provino de Casa Presidencial, respondió: “Supondría, porque ella (presidenta del INS) solo tiene un superior. Yo sí enfrenté una prohibición de pautar en La Nación, Canal 7 y CR Hoy ” .

Sobre el momento y el origen interno de la decisión, señaló que esta se adoptó, principalmente, durante la actual administración del INS, de Gabriela Chacón.

Monge explicó que Chacón “nos decía simplemente que había directrices. En buena medida sí se cumplió, claro; había que acatar la directriz, pero esto se manejaba más desde la Gerencia Comercial, con Claudio León.

“Eran cosas que no compartíamos y simplemente tratábamos de que no se ejecutaran tan estrictamente, pero sí había una línea, una directriz”, aseveró el exgerente del INS.

Serie de revelaciones

Monge ha revelado ante los diputados de la comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto, una serie de supuestas irregularidades en el INS.

Por ejemplo, el exfuncionario aseguró que el exasesor presidencial Federico “Choreco” Cruz presionó para que el puesto de bolsa INS Valores aceptara el ingreso de $10 millones promovidos por dos agentes de seguros que estaban conectados con Celso Gamboa.

Choreco desmintió la llamada, pero la presidenta del INS aseguró haberla recibido.

Monge reveló, además, que el gobierno de Rodrigo Chaves frenó aumentos salariales a los empleados del INS como parte de una estrategia electoral. Supuestamente, aunque se debían realizar desde junio del 2025, estos habrían sido atrasados a enero del 2026, previo a las elecciones de febrero.

El exgerente expuso, en diciembre anterior, que Gabriela Chacón y él se reunieron con el "Zar de los Reaseguros", Diego Sánchez Silva, una persona implicada en sobornos en Ecuador que estaría cooperando en este momento con la justicia de Estados Unidos. La reunión habría sido convocada por Chacón.