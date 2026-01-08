Política

Exgerente del INS: Casa Presidencial presionó para que se frenara adjudicación de tres contratos por $62,9 millones

Luis Fernando Monge asegura que la emisaria era la actual presidenta de la entidad, Gabriela Chacón: ‘Ella decía que había una solicitud de Zapote de que esto no se adjudicara a las empresas que los habían ganado’

Por Natasha Cambronero y Óscar Rodríguez
Gabriela Chacón y Luis Fernando Monge
Luis Fernando Monge, exgerente general del INS, afirma que la actual presidenta ejecutiva de la entidad, Gabriela Chacón, fue quien comunicó la solicitud de Casa Presidencial de frenar tres contratos que estaban listos para adjudicar. Foto (Archivo/La Naci/La Nación)







