Política

Estos son los grandes perdedores en la fuga de alcaldes al chavismo

Con alcaldes migrando hacia el oficialismo y los partidos tradicionales debilitados, las elecciones municipales se convierten en un laboratorio de poder territorial para 2028

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Por Lucía Astorga
En octubre, la entonces candidata presidencial del PPSO, Laura Fernández, se reunió con un grupo de alcaldes que dejaron sus agrupaciones para alinearse al movimiento chavista.
En octubre, la entonces candidata presidencial del PPSO, Laura Fernández, se reunió con un grupo de alcaldes que dejaron sus agrupaciones para alinearse al movimiento chavista. (Campaña Laura Fernández/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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