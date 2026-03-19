Alcalde de Oreamuno confirma ‘total afinidad’ con el Gobierno y Laura Fernández tras dejar Unidos Podemos

Alcalde de Oreamuno afirma que él y su equipo comparten ideas de Laura Fernández.

El alcalde de Oreamuno, Erick Jiménez, confirmó su “total afinidad” con las líneas de trabajo tando del Gobierno de Rodrigo Chaves como de la presidenta electa, Laura Fernández, luego de oficializar su salida del partido Unidos Podemos, liderado por la excandidata presidencial Natalia Díaz, y asegurar que él y su equipo municipal mantienen “visiones compartidas” con la actual administración.

“Sí, sí hay visiones compartidas con el gobierno de la República, sí hay visiones compartidas con doña Laura. Hay propuestas de gobierno, por ejemplo, que son totalmente afines con nuestro pensamiento y nuestro trabajo. Pero hasta el momento no ha habido ningún acercamiento con el partido de gobierno”, afirmó Jiménez a La Nación.

La salida masiva incluye al alcalde, a los vicealcaldes Karen Gamboa y Miguel Mora, así como a ocho regidores, siete síndicos y siete concejales de distrito.

El jerarca municipal aseguró que, por el momento, se mantendrán como independientes, sin acercamientos con otras agrupaciones políticas.

“Estamos valorando algunas opciones dentro del ámbito local para definir hacia qué camino continuar. Lo que es evidente es que hay visiones compartidas”, añadió.

Según Jiménez, la prioridad de los 25 funcionarios renunciantes es concluir su periodo en la municipalidad, analizar estructuras que les beneficien y apoyar la gestión gubernamental.

“Hay todo un deseo de poder colaborarle al Gobierno de la República en todo lo que necesite, no solo desde el cantón de Oreamuno, sino de la provincia de Cartago y, en general, del régimen municipal”, precisó.

Apoyan ideas de Laura Fernández

El alcalde destacó coincidencias en ejes estratégicos como seguridad, fortalecimiento municipal, política internacional y agilización de trámites.

En materia de seguridad, resaltó que la postura de Laura Fernández Delgado contra el narcotráfico es afín a la visión local. Como ejemplo, mencionó que Oreamuno desarrolla un proyecto de videoprotección con cámaras en 70 puntos del cantón.

A la vez, resaltó coincidencias en el enfoque municipalista, al considerar que se debe dar mayor protagonismo a los gobiernos locales en la toma de decisiones y en la ejecución de políticas públicas estratégicas.

En esa línea, indicó que también comparten criterios en materia de política internacional y en la necesidad de agilizar los trámites administrativos, un aspecto en el que aseguró que Oreamuno ha avanzado, posicionándose en los primeros lugares en índices de competitividad.

Según concluyó, estas coincidencias reflejan una afinidad total con las principales líneas de trabajo planteadas por la figura política.

‘Somos muy unidos’

Al ser consultado si los 25 comparten la misma opinión, el jerarca confirmó que todos actúan juntos.

“Somos un equipo que que trabajamos muy unidos, muy juntos, tomamos las decisiones en conjunto. Siempre tomamos las decisiones en conjunto y hemos analizado estas propuestas de Presidencia y las vemos muy bien, definitivamente”, concluyó.

El alcalde, quien fue el principal candidato a diputado de Unidos Podemos por Cartago, señaló que la decisión de renuncia al partido responde a motivos colectivos y personales, aunque enfatizó que la separación se dio en buenos términos tras ocho años de militancia.

En la carta de renuncia, de la cual La Nación tiene copia, el equipo ratificó que continuará en sus cargos de elección popular de forma independiente.