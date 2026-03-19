Política

Alcalde de Oreamuno confirma ‘total afinidad’ con el Gobierno y Laura Fernández tras dejar Unidos Podemos

Erick Jiménez, alcalde de Oreamuno, confirma que su equipo comparte la visión de Laura Fernández tras su salida del partido de Natalia Díaz

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Por Yucsiany Salazar
Alcalde de Oreamuno afirma que él y su equipo comparten ideas de Laura Fernández.
Alcalde de Oreamuno afirma que él y su equipo comparten ideas de Laura Fernández. (Archivo LN / Alonso Tenorio/Archivo LN / Alonso Tenorio)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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