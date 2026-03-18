Renuncia masiva en Municipalidad de Oreamuno al partido de Natalia Díaz

El alcalde de Oreamuno, Erick Jiménez, confirmó que se produjo una renuncia masiva, de 25 personas, al Partido Unidos Podemos (PUP) de la excandidata Natalia Díaz.

La salida incluye al alcalde, a los vicealcaldes Karen Gamboa y Miguel Mora, ocho regidores y siete síndicos —entre propietarios y suplentes—, así como siete concejales del cantón.

El alcalde, quien fue el principal candidato a diputado de Unidos Podemos por la provincia de Cartago, señaló que la decisión responde tanto a motivos colectivos como personales.

“Nos reunimos, pensamos todos como equipo, lo conversamos y al final determinamos que nosotros queríamos pasar a buscar otra perspectiva política diferente que nos permitiera seguir adelante y que nos permitiera también seguir aportándole no solo al cantón de Oreamuno, sino a la provincia de Cartago”, explicó Jiménez a La Nación.

Pese a la renuncia, Jiménez enfatizó que se retiran en buenos términos y con agradecimiento hacia el partido, con el que trabajaron durante cerca de ocho años.

El jerarca municipal reconoció que los resultados obtenidos por la agrupación en las recientes elecciones nacionales no fueron los esperados.

Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el partido obtuvo solo 21.126 votos (un 0,86%) para la presidencia y no obtuvo ninguna curul en la Asamblea Legislativa.

“Yo creo que eso ocasionó también que los compañeros sintieran en algún momento algún tipo de desmotivación. Se trabajó mucho, se hizo un esfuerzo muy grande y al final no se dieron los resultados idóneos”, agregó.

Los 25 exmilitantes del partido agradecieron a Natalia Díaz. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Sin embargo, más allá de los resultados, Jiménez enfatizó que la decisión se tomó para buscar otras oportunidades y seguir aportándole al cantón y a la provincia.

¿Se unirán a otro partido?

En cuanto al futuro político, el alcalde aseguró que, por ahora, se mantendrán independientes y no hay una decisión tomada sobre una eventual adhesión a otra agrupación.

“No tenemos todavía claro si vamos o no a participar en otro partido.Por ahora, hay cosas básicas. Primero, seguir aportándole al cantón, a la provincia. Segundo, apoyar toda la gestión que tenga el gobierno central con las municipalidades de este país”, afirmó, a la vez que indicó que por ahora están viendo algunos temas y propuestas.

“Estaremos siempre agradecidos con doña Natalia y con todo el equipo, y le deseamos el mayor de los éxitos a doña Natalia en las luchas futuras que vengan con el partido”, finalizó el alcalde.

En la carta de renuncia -de la que La Nación tiene copia- firmada por las 25 personas, el equipo agradeció al partido y afirmó que continuará en los respectivos puestos de elección popular de forma independiente.

“Nuestra decisión responde a reflexiones personales y colectivas, y no disminuye el reconocimiento que tenemos hacia quienes continúan trabajando en la organización.

Nos retiramos con gratitud y con el deseo de que el partido siga avanzando en sus objetivos.

Agradecemos la atención a esta comunicación y solicitamos que se registre formalmente nuestra renuncia al partido Unidos Podemos.

Continuaremos en nuestros respectivos puestos de elección popular, de forma independiente", indica el escrito.