Política

Renuncia masiva en Municipalidad de Oreamuno al partido de Natalia Díaz

Alcalde asegura que la decisión se dio por motivos personales y colectivos. Conozca los detalles.

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Por Yucsiany Salazar
Alcaldes Electos
En la imagen Erick Jiménez, alcalde de Oreamuno. (Marvin Caravaca)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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