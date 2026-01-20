Natalia Díaz sobre fuga de alcaldes de Unidos Podemos: ‘No obligo a nadie a estar donde no quiere’

Natalia Díaz, candidata presidencial de Unidos Podemos (UP), se refirió a la salida de tres alcaldes electos por esa agrupación que se sumaron a la campaña de Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano (PPSO), en el actual proceso electoral.

Natalia Díaz, candidata presidencial del Partido Unidos Podemos (UP), se refirió a los tres alcaldes, de los nueve electos por esa agrupación en las elecciones municipales de 2024, que se desvincularon de su agrupación política para sumarse a la campaña de Laura Fernández, del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO).

Ante una consulta de La Nación, Díaz indicó que “no obligará a nadie a estar donde no quiera estar”. Señaló que quienes son parte de su agrupación lo hacen por convicción y no por cálculo.

“Respeto las decisiones personales de cada funcionario electo. En política, como en la vida, cada quien decide dónde quiere estar y con quién caminar”, agregó la candidata.

Respecto a los posibles motivos, Díaz señaló que cada alcalde “es una persona adulta que sabrá las razones” por las que dejaron la agrupación; no obstante, aunque dijo conocer cuál podría ser el detalle de las salidas, no profundizó en el tema.

El último alcalde en dejar Unidos Podemos y sumarse a las filas del chavismo fue el alcalde de la Municipalidad de Abangares, Javier Bogantes Castro, el 9 de enero. Bogantes indicó a este medio que el motivo de su renuncia se debió a la coyuntura política actual.

Según el jerarca municipal, debido al “abandono de Abangares” se encuentran creando nuevas oportunidades para el desarrollo del cantón; por ello, aseguró creer que Laura Fernández representa el continuismo del chavismo, lo que, según su criterio, “es lo mejor que pueda pasarle a Costa Rica”.

Además de Bogantes, la candidata del oficialismo sumó, en Abangares, el apoyo de la vicealcaldesa Darling Enid Rodríguez García; del presidente del Concejo Municipal, el regidor José Gerardo Cruz Rodríguez; y del síndico Andrés Alpízar Guido, los tres electos por Unidos Podemos.

Natalia Díaz: “No soy una persona rencorosa”

Bogantes es el tercer alcalde, de los nueve electos por Unidos Podemos, que se desvincula de la agrupación liderada por la candidata presidencial Natalia Díaz. Los otros fueron la alcaldesa de Limón, Ana Matarrita McCalla, y el alcalde de Turrubares, Martín Vargas Calderón, quienes dieron su adhesión a Laura Fernández.

Respecto a dichas salidas, Natalia Díaz indicó que la desvinculación de alcaldes de las agrupaciones políticas que los llevaron al poder “es un tema que está sucediendo en todos los partidos”.

No obstante, señaló que, debido a que el próximo domingo 1.° de febrero ganará las elecciones, las tres alcaldías tendrán que “trabajar conmigo de todas maneras, aunque se hayan ido del partido”.

“Yo no soy una persona rencorosa, voy a trabajar siempre viendo hacia delante, no me voy a sacar ningún clavo, no me interesa y, como le digo, que Dios los acompañe”, agregó la candidata.

Comentó, además, que su compromiso “no es con cargos ni con nombres individuales; es con un proyecto serio para Costa Rica, con ideas claras, equipo y una ruta de país”.

“Mi foco está en lo importante: resolver los problemas reales de la gente, fortalecer nuestra propuesta y ofrecerle al país una alternativa con orden, capacidad y criterio propio”, dijo Díaz.