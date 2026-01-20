¿Es verdad que Natalia Díaz dijo que los migrantes están quebrando a la CCSS, como lo afirmó Ana Virginia Calzada? Compruébelo aquí

Una declaración atribuida a la candidata presidencial Natalia Díaz, de Unidos Podemos (UP), sobre el impacto de la población migrante en la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) salió a relucir este lunes durante el debate presidencial organizado por la Universidad de Costa Rica (UCR).

La candidata Ana Virginia Calzada, del Partido Centro Democrático y Social (PCDS), cuestionó a Díaz por una supuesta afirmación hecha en una entrevista, en la que Díaz habría asegurado que “las personas migrantes son responsables de quebrar la Caja”.

Ante una consulta de La Nación, Díaz indicó que tal afirmación es incorrecta y que sus palabras han sido tergiversadas y sacadas de contexto en entrevistas previas en las que se ha referido al tema. Aseguró que no se trata de una postura xenofóbica.

No obstante, aunque Díaz sostiene que no atribuye a la población migrante el quiebre de la CCSS, una publicación suya el año pasado, asegura que la atención a personas extranjeras en condición irregular sin cobro hacía que “no se sostenga ningún sistema”.

“¿Queremos hablar de plata en la CCSS? Entonces empecemos por los cientos de extranjeros ilegales que vienen, se atienden y no pagan. ¿De verdad esperan que los costarricenses sigamos cubriendo esa cuenta?, se preguntó en un texto divulgado en su cuenta de Twitter el 24 de abril del 2025.

(X de Natalia Díaz /Cortesía)

En dos videos del 2025 que se han viralizado sobre este tema, ambos de una entrevista de Díaz en el programa La Hora Tica, ella no dice la frase exacta que citó la exmagistrada Calzada.

El entrevistador, David Barrientos, le solicitó a Natalia Díaz que brindara datos sobre el peso de la población extranjera en las atenciones y el uso de los servicios de la Caja. Ante esa consulta, la aspirante respondió que la “Caja ni siquiera lo sabe”, y no indicó un dato preciso al respecto, sino que su respuesta se basó en lo que le habían comentado médicos que trabajan en la institución.

De acuerdo con datos suministrados por la CCSS a La Nación sobre atenciones brindadas en los servicios de emergencias durante 2025, con corte al 30 de noviembre, se registraron 6.215.341 atenciones en total: 5.761.327 a personas costarricenses, 449.305 a personas extranjeras y 4.709 a casos no identificados.

Sobre estas cifras, la candidata indicó este lunes que: “El dato yo no lo estoy enfocando en si es un porcentaje alto o no, yo lo que quiero es que se ordene financiera y administrativamente la Caja. Independientemente de si es uno o ¢400.000, es dinero que no está entrando y que yo no estoy dispuesta a dejar que se pierda”.

Cuestionamiento en el debate

Luego del cuestionamiento hecho este lunes por Ana Virginia Calzada, Natalia Díaz señaló que apoya a las personas migrantes que llegan al país con la intención de trabajar en Costa Rica y aportar al país.

“Cuando yo me he referido a estos temas migratorios ha sido por un tema de seguridad nacional, que esta gente no tenga antecedentes y que no vengan al país a hacer daño”, indicó.

“Lo otro ha tenido que ver con la atención de personas indocumentadas. No porque esté en contra de que se atiendan, yo estoy a favor de que se atiendan. Lo que estoy buscando es que se pague por el servicio, como cualquier costarricense paga un seguro”, explicó.

Según la candidata, lo que busca es ordenar la institución desde adentro y establecer un sistema de costos, ya que esas atenciones contribuyen al “desorden administrativo”. Aclaró que las personas deben seguir siendo atendidas, pero que se deben buscar protocolos para evitar que esos gastos se carguen al presupuesto nacional.

Respecto a la solicitud de datos a la CCSS para respaldar su posición, la candidata indicó que han hecho consultas a la institución y que cuentan con información que, según dijo, evidencia la falta de articulación con otras entidades, como la Dirección General de Migración y Extranjería y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para coordinar la condición en la que ingresan las personas y las razones por las que se encuentran en el país.